春からお金を貯めたい、金運アップを目指したいと考えているなら、どのように行動するとよいのでしょうか。ここでは実践的に金運アップを目指せる環境づくりをどのようにしたらよいのか、無理なくできる方法について考えていきます。

◆まずは、家計の見直しから始めよう

お金を貯めたい、金運をアップしたいという思いの底にあるのは、少なからずお金が足りないと感じているからだと思います。お金が足りないと感じているのなら、まずは家計の見直しから始めてみましょう。

いきなり家計の見直しをすると言っても、どうしたらいいのか悩んでしまう人もいることでしょう。大切なのは、日々のお金の流れを記録しておき、「いつ」「どこで」「いくら」使ったのかを確認することです。

確認するときには、本当に必要な支出だったのか、無駄遣いはないのかもチェックします。特に通わなくなっているフィットネスジムや利用しないサブスクがあるときには、解約することを視野に入れるとよいでしょう。

◆身の回りを整理整頓する

次に、身の回りを整理整頓しましょう。整理整頓が、どうして金運アップに関係あるの？と思うかもしれませんね。実は、家の散らかり具合や雑然としたお財布の中は、自分の頭の中の状態と同じとも言われています。

つまり、部屋やお財布の中がスッキリしているということは、頭の中もスッキリしていること。自分が何をすればいいのかを見つけやすくなるのです。

また、開運のために掃除をするのもいいと聞いたことがある人もいるのでは？ 掃除に関しても同じ理由なのですが、特に水回りの汚れは金運を下げるのでよくないと言われています。

水は私たちになくてはならないものであり、日々の生活において欠かすことのできないものですよね。水回りが汚れているのは、健康に気を配らないことも意味しており、健康を害して支出が増える＝金運が悪くなるとも言われています。

とはいえ、ただ整理整頓をしただけではお金は貯まりません。実際に、お金を貯める行動が必要なのです。

◆無駄遣いをやめ、積立などを始めてみる

実際にお金を貯めるためにすべきことは、無駄遣いを減らすことです。家計の見直しであぶり出された無駄遣いがあれば、やめることです。外食費が多いなら回数を減らす、ランチ代がかさんでいるならお弁当を作りましょう。

よくありがちな無駄遣いとして、時間つぶしにカフェでお茶をすること。カフェへ入るなら、図書館やホテルのロビーなどでゆっくり休むのがおすすめです。特にホテルでは、優雅な気持ちになりセレブの雰囲気を大いに感じることもできるので、ポジティブになりますよ。

次に考えるべきことは、お金を貯めることです。毎月いくらからでもいいので、定期的に積み立てていきましょう。

積み立てするときには最初に1年間で貯めたい目標額を決めて、逆算して毎月の積立額を決めていきます。例えば1年で50万円貯めたいなら、50万円÷12カ月＝月額で約4万2000円貯めればいい計算です。

とはいえ、いきなり4万2000円も積み立てるのは難しいと思います。無理なく5000円でも1万円からでもいいので積み立てていきましょう。大切なことは、続けるということ。継続できる金額に設定することの方が重要です。

4月から新しい季節の始まりです！ 心機一転！ 金運アップのアクションで、お金を増やしていきましょう！

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）