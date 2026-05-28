シニア世代の働き手が貴重な存在となっている今、「年金だけでは不安だから働きたい」と考える人も増えています。実際、アルバイトやパートなどに挑戦するシニアは少なくありません。

一方で、せっかく働き始めても、職場になじめず辞めてしまったり、人間関係で苦労してしまったりするケースもあります。シニアバイトで失敗しやすい人には、どのような共通点があるのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆シニア向けの求人を活用する

まず大切なのは、「どこで仕事を探すか」です。

シニア世代の場合、一般的な求人情報では年齢条件が合わず、応募しにくいと感じることもあります。

しかし現在は、シニア向けの求人サイトや、シニア歓迎を前提にした求人も増えています。年齢を理由にあきらめるのではなく、自分の年代に合った求人情報を探すことが大切です。

また、アルバイトやパートだけでなく、自分の経験やスキルを生かして小さな仕事を始めるという選択肢もあります。

「自分にはどんなことができるのか」を見直してみることも、仕事探しの第一歩になるでしょう。

◆シニアバイトで失敗しやすい人の共通点

実際に、シニアバイトでうまくいかなくなる人には、いくつか共通点があります。

◇①過去の肩書きにこだわる

以前は役職についていた、部下がいたという経験から、「こんな仕事をする自分ではない」と感じてしまう人がいます。しかし、アルバイト先では誰でも新人です。過去の肩書きよりも、「今の職場でどう働くか」が大切になります。

◇②自分中心に話を進める

人生経験が豊富な分、「自分は知っている」という気持ちが強くなり過ぎることがあります。ただ、新しい職場には、その職場のやり方があります。自分の考えだけで物事を進めようとすると、周囲とのズレが生まれてしまいます。

◇③威圧的な態度を取る

年齢が上だからといって、上から目線で接してしまうのはNGです。今は、年下の上司や同僚と働くことも珍しくありません。相手を尊重する姿勢が、人間関係を円滑にするポイントになります。

◇④体調不良をアピールし過ぎる

「年だからきつい」「病院通いで大変」など、体調への不安を口にしたくなることもあるでしょう。もちろん無理は禁物ですが、体調不良の話ばかりしていると、「働くのが難しい人」と思われてしまうこともあります。

◇⑤言葉遣いがきつい

「そんなことも分からないの？」という態度や、相手を見下すような言い方は避けたいところです。どんな職場でも、人間関係は仕事を続けるうえで大切な要素になります。

◆「過去の栄光」にとらわれない

シニアバイトで失敗しやすい人を一言で表すなら、「過去の栄光」にとらわれている人かもしれません。

一方で、素直に新しい環境を受け入れ、周囲と協力しながら働ける人は、年齢に関係なく職場で歓迎される存在になります。

働くことは、収入を得るだけではありません。社会とのつながりを持ち、人との交流を続けることは、老後の生活に張り合いを与えてくれます。

せっかく新しい一歩を踏み出すのなら、「教えてもらう姿勢」を忘れず、周囲とよい関係を築くことを意識してみてはいかがでしょうか。そうすることで、「失敗するシニアバイト」ではなく、「愛されるシニアバイト」に近づけるかもしれません。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）