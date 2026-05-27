巨人が4点リード、打線爆発
3回表にソフトバンクが1点を先制したが、その裏に巨人が怒涛の5得点。キャベッジの2点適時打などで一挙に試合をひっくり返し、4点リードで序盤を終えた。巨人の大城、丸もそれぞれ打点を挙げた。
【スタメン】
巨人: 1(遊)泉口 2(二)吉川 3(三)坂本勇 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(右)丸 8(左)松本 9(投)戸郷
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(右)山本恵 6(捕)山本祐 7(二)牧原大 8(遊)庄子 9(投)アルメンタ
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|47
|28
|18
|1
|.609
|-
|2
|ヤクルト
|47
|28
|19
|0
|.596
|0
|3
|巨人
|47
|24
|23
|0
|.511
|4
|4
|DeNA
|47
|21
|24
|2
|.467
|6
|5
|広島
|45
|18
|25
|2
|.419
|8
|6
|中日
|47
|16
|30
|1
|.348
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|2
|オリックス
|47
|27
|20
|0
|.574
|0
|3
|ソフトバンク
|46
|24
|22
|0
|.522
|3
|4
|日本ハム
|50
|24
|26
|0
|.480
|5
|5
|ロッテ
|47
|22
|25
|0
|.468
|5
|6
|楽天
|47
|19
|27
|1
|.413
|8