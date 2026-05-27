巨人が4点リード、打線爆発

3回表にソフトバンクが1点を先制したが、その裏に巨人が怒涛の5得点。キャベッジの2点適時打などで一挙に試合をひっくり返し、4点リードで序盤を終えた。巨人の大城、丸もそれぞれ打点を挙げた。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口 2(二)吉川 3(三)坂本勇 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(右)丸 8(左)松本 9(投)戸郷

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(右)山本恵 6(捕)山本祐 7(二)牧原大 8(遊)庄子 9(投)アルメンタ

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