オリックス、DeNAに3点リードで後半戦へ

オリックスが3回に2点、4回に1点、5回に2点を追加し5-2とリード。DeNAは1回裏に先制したが、その後オリックス打線が繋がり、若月、来田の活躍で着実に加点。DeNAは5回裏に1点を返したが、点差を縮めきれていない。

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