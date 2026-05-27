オリックス、DeNAに3点リードで後半戦へ

オリックスが3回に2点、4回に1点、5回に2点を追加し5-2とリード。DeNAは1回裏に先制したが、その後オリックス打線が繋がり、若月、来田の活躍で着実に加点。DeNAは5回裏に1点を返したが、点差を縮めきれていない。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 47 28 18 1 .609 -
2 ヤクルト 47 28 19 0 .596 0
3 巨人 47 24 23 0 .511 4
4 DeNA 47 21 24 2 .467 6
5 広島 45 18 25 2 .419 8
6 中日 47 16 30 1 .348 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 49 28 20 1 .583 -
2 オリックス 47 27 20 0 .574 0
3 ソフトバンク 46 24 22 0 .522 3
4 日本ハム 50 24 26 0 .480 5
5 ロッテ 47 22 25 0 .468 5
6 楽天 47 19 27 1 .413 8