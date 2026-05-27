中日が5点差で楽天に勝利
先発投手：中日は櫻井頼之介が6回2失点の好投（6安打8奪三振）、楽天の古謝樹は4回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：楽天が2点を追加 1回裏：中日が1点を追加 3回裏：中日が1点を追加 注目選手：中日の石川昂弥が1本塁打、3打点の活躍、中日の鵜飼航丞が1本塁打、2得点の活躍、楽天の辰己涼介が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|47
|28
|18
|1
|.609
|-
|2
|ヤクルト
|47
|28
|19
|0
|.596
|0
|3
|巨人
|47
|24
|23
|0
|.511
|4
|4
|DeNA
|47
|21
|24
|2
|.467
|6
|5
|広島
|45
|18
|25
|2
|.419
|8
|6
|中日
|47
|16
|30
|1
|.348
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|2
|オリックス
|47
|27
|20
|0
|.574
|0
|3
|ソフトバンク
|46
|24
|22
|0
|.522
|3
|4
|日本ハム
|50
|24
|26
|0
|.480
|5
|5
|ロッテ
|47
|22
|25
|0
|.468
|5
|6
|楽天
|47
|19
|27
|1
|.413
|8