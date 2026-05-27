中日が楽天に5点リード、石川昂弥ら打線爆発

中日が楽天との試合で、5回までに着実に得点を重ね、6回終了時点で7対2と5点リード。特に4、5回に集中打で突き放した。中日・石川昂弥は1本塁打3打点、楽天・辰己涼介も1本塁打2打点と打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

中日: 1(右)鵜飼　航丞 2(二)田中　幹也 3(一)阿部　寿樹 4(左)細川　成也 5(捕)石伊　雄太 6(三)石川　昂弥 7(中)花田　旭 8(遊)山本　泰寛 9(投)櫻井　頼之介

楽天: 1(二)小深田　大翔 2(左)佐藤　直樹 3(中)辰己　涼介 4(一)浅村　栄斗 5(三)黒川　史陽 6(遊)村林　一輝 7(右)小郷　裕哉 8(捕)太田　光 9(投)古謝　樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 47 28 18 1 .609 -
2 ヤクルト 47 28 19 0 .596 0
3 巨人 47 24 23 0 .511 4
4 DeNA 47 21 24 2 .467 6
5 広島 45 18 25 2 .419 8
6 中日 47 16 30 1 .348 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 49 28 20 1 .583 -
2 オリックス 47 27 20 0 .574 0
3 ソフトバンク 46 24 22 0 .522 3
4 日本ハム 50 24 26 0 .480 5
5 ロッテ 47 22 25 0 .468 5
6 楽天 47 19 27 1 .413 8