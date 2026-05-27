中日が楽天に5点リード、石川昂弥ら打線爆発

中日が楽天との試合で、5回までに着実に得点を重ね、6回終了時点で7対2と5点リード。特に4、5回に集中打で突き放した。中日・石川昂弥は1本塁打3打点、楽天・辰己涼介も1本塁打2打点と打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

中日: 1(右)鵜飼 航丞 2(二)田中 幹也 3(一)阿部 寿樹 4(左)細川 成也 5(捕)石伊 雄太 6(三)石川 昂弥 7(中)花田 旭 8(遊)山本 泰寛 9(投)櫻井 頼之介

楽天: 1(二)小深田 大翔 2(左)佐藤 直樹 3(中)辰己 涼介 4(一)浅村 栄斗 5(三)黒川 史陽 6(遊)村林 一輝 7(右)小郷 裕哉 8(捕)太田 光 9(投)古謝 樹

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