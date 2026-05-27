中日が楽天に5点リード、石川昂弥ら打線爆発
中日が楽天との試合で、5回までに着実に得点を重ね、6回終了時点で7対2と5点リード。特に4、5回に集中打で突き放した。中日・石川昂弥は1本塁打3打点、楽天・辰己涼介も1本塁打2打点と打撃戦の様相を呈している。
【スタメン】
中日: 1(右)鵜飼 航丞 2(二)田中 幹也 3(一)阿部 寿樹 4(左)細川 成也 5(捕)石伊 雄太 6(三)石川 昂弥 7(中)花田 旭 8(遊)山本 泰寛 9(投)櫻井 頼之介
楽天: 1(二)小深田 大翔 2(左)佐藤 直樹 3(中)辰己 涼介 4(一)浅村 栄斗 5(三)黒川 史陽 6(遊)村林 一輝 7(右)小郷 裕哉 8(捕)太田 光 9(投)古謝 樹
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|47
|28
|18
|1
|.609
|-
|2
|ヤクルト
|47
|28
|19
|0
|.596
|0
|3
|巨人
|47
|24
|23
|0
|.511
|4
|4
|DeNA
|47
|21
|24
|2
|.467
|6
|5
|広島
|45
|18
|25
|2
|.419
|8
|6
|中日
|47
|16
|30
|1
|.348
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|2
|オリックス
|47
|27
|20
|0
|.574
|0
|3
|ソフトバンク
|46
|24
|22
|0
|.522
|3
|4
|日本ハム
|50
|24
|26
|0
|.480
|5
|5
|ロッテ
|47
|22
|25
|0
|.468
|5
|6
|楽天
|47
|19
|27
|1
|.413
|8