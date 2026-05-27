レバレジーズは5月26日、同社が運営するエッセンシャルワーカー向けキャリア支援サービス「レバジョブ」が実施した「ブルーカラー職の将来キャリアに関する実態調査」の結果を発表した。現在ブルーカラー職に従事する724人のうち、約4割が60歳以降も現在の職種で「働き続けられると思う」と回答した一方、今後のキャリアへの不安では「加齢に伴う体力・健康への不安」が最多となった。

60歳以降も現在の職種で働き続けられると思うかを聞いたところ、「働き続けられると思う」は39.8％となり、「働き続けられないと思う」の24.7％を上回った。年代別では、50代の「働き続けられる」と考える割合が43.8％で、全年代の中で最も高かった。

今後のキャリアに関する考え方では、全体の50.8％が「今の会社を続けたい」と回答した。年代別では、20代が36.6％だったのに対し、50代では63.0％に達しており、年代が上がるにつれて現在の職場での継続を希望する傾向がみられたという。

一方、今後のキャリアについて不安に感じることを聞いたところ、「加齢に伴う体力・健康への不安」が35.2％で最多となった。次いで「会社の将来性」が26.8％、「収入が安定しない」が19.8％となり、長く働き続けたい意向がある一方で、年齢を重ねた際の働き方や健康面に不安を抱える人も多いとしている。

60歳以降も働き続けるために必要な環境については、「60歳以上のベテランが活躍している実績」が38.5％で最も多く、「週3日勤務や短時間勤務などの柔軟なシフト制」が37.8％で続いた。実際に長く働いている人の存在や、年齢・体力の変化に応じて働き方を調整できる環境が、長期就業において重要な要素になっているという。

レバジョブ事業責任者の森山氏は、60歳以上が働きながら年金を受け取りやすくなるなど、長期就業を後押しする制度整備が進む一方で、物流・建設・製造などの現場では慢性的な人手不足に加え、就業者の高齢化も進んでいると指摘。企業には、年齢やライフステージに応じて無理なく働ける環境づくりや、経験を活かせる役割設計が求められているとしている。

同調査は2026年3月24日～3月31日にインターネットで実施した。調査対象は現在ブルーカラー職に従事している人で、有効回答数は724人。ブルーカラー職種として働いている業界は「製造業」が45.4％、「建設業」と「物流・運輸」がそれぞれ20.6％で上位を占めている。