ニトリは5月15日、首掛けと卓上の両方に対応した充電式ファン「2WAY 首掛けファン（HF331NR）」を、新色モカを追加して販売中であると発表した。価格は1,990円。全国のニトリ店舗およびニトリネットにて4月下旬より販売している。

「2WAY 首掛けファン（HF331NR）」は、首掛けストラップが付属しており、通勤・通学や買い物、屋外での待ち時間などハンズフリーで使えるほか、ヘッド部を起こすと卓上に置いてデスクファンとしても利用できる。ヘッドを折りたたむとファンが停止し、起こすと動作する仕組みのため、移動中の操作もしやすい。

電源は充電式（リチウムイオン電池 3.7V・2000mAh）で、コンセントが不要なため持ち運びに適している。充電にはUSB電源アダプター（DC5V 2A、別売）が必要。充電時間は約6.5時間で、連続使用時間は風量「弱」の場合で約7.5時間、風量「強」の場合で約2時間。風量は3段階で調節できる。

本体サイズは幅10.0×奥行10.4×高さ5.0cm（折りたたみ時）、重量は約145g。カラーはホワイトとモカの2色。付属品は充電用USBコード（約60cm）とストラップ。