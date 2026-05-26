オリックス、DeNAに4点リードで後半戦へ

オリックスは1回表に野口、山中の活躍で4点を先制。DeNAも1回裏に度会が1打点を返すが、オリックスは6回表にも追加点を挙げ、5-1とリードを広げた。投手戦の様相を呈してきた。

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