広島、大盛のソロHRで1点リード

6回終了、ロッテ対広島は1-0で広島がリード。広島は1回裏、大盛穂のソロホームランで先制点を奪った。その後は両チームとも追加点なく、緊迫した投手戦が続いている。

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