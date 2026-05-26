東京都は2026年5月25日、中高生からの政策提案に基づき、職業体験を希望する中高生と企業・団体をマッチングする「TOKYO中高生職業体験サイトJob EX(ジョブイーエックス)」において、2026年の夏休み期間中に職業体験に参加する中高生と、様子を発信する「中高生リポーター」の募集を開始した。

リアルな職業体験を求める中高生を応援し、ニーズを捉えたリアルな職業体験の機会を提供する取組だという。本件は「2050東京戦略」における「戦略1 子供(Children)『子供目線に立った政策の推進』」を推進する取組となっている。

TOKYO中高生職業体験サイトJob EX(ジョブイーエックス)

職業体験の参加者募集

都内在住又は在学の中学生・高校生相当年齢の方(平成20年4月2日から平成26年4月1日までに生まれた方)を対象に、夏休み期間中の職業体験プログラムの参加者を募集する。募集期間は2026年5月25日から7月5日までとなっており、大企業からスタートアップまで幅広い業種からなる82の企業・団体が参加者を迎え入れる。募集人数は820名程度だという。

実施場所は企業・団体の都内又は都内近郊の活動拠点(本社又は事業所等)となっており、プログラムでは企業・団体の概要説明や業務体験のほか、事業や地域・社会課題への提案、育児中の社員との交流を通じた仕事の両立体験などを実施するという。応募は「TOKYO中高生職業体験サイトJob EX(ジョブイーエックス)」において、希望するプログラムの内容や実施日、実施場所などを確認の上、サイト上の応募フォームから手続きを行う。なお、プログラム毎に定員を超過した場合は抽選により参加者を決定するとのことだ。

「中高生リポーター」の募集

本取組の一環として、中高生がリポーターとなり、6つの企業・団体が実施する職業体験に自ら参加して取材し、体験した内容や企業・団体の取組、経営層等へのインタビューを中高生目線で記事にして発信する「中高生リポーター」をあわせて募集する。都内在住又は在学の中学生・高校生相当年齢の方を対象に18名程度を募集し、募集期間は2026年5月25日から6月17日までとなっている。

活動内容は以下の通り。

・事前ワークショップ(7月18日に対面で実施)

・職業体験への参加、取材

・記事作成ワークショップ(8月30日に対面で実施)

・記事の作成(9月以降に各自で作成しメールなどで提出を想定)



詳細な日時・場所の連絡や、ワークショップの運営、職業体験当日の現地対応等は東京都中高生職業体験事業事務局のスタッフが行い、活動をサポートするという。応募は中高生リポーターの募集ページを確認の上、サイト上の専用応募フォームから行い、応募理由等による選考を経て2026年7月上旬までにリポーターを決定するとのことだ。