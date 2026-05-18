NTTドコモは5月18日、「d払い」および「dポイント」を活用した自治体キャンペーンを6月より順次開始すると発表した。東京都杉並区と神奈川県での大型還元キャンペーンを含む、全国3自治体でのd払いキャンペーンと1自治体でのdポイントキャンペーンが展開される。

東京都杉並区

東京都杉並区では「杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」が6月1日から7月10日まで実施される。杉並区内の対象店舗でd払いを使って支払うと、支払い金額の20％分のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。還元ポイントの上限は1回あたり1,000ポイント、期間中最大4,000ポイント。エントリーは不要だ。

神奈川県

神奈川県では「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」が6月19日から予算上限に達するまで実施される。神奈川県の対象店舗でd払いを利用すると、中小企業・小規模企業の店舗では20％分、大手企業の店舗では10％分のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。

1回あたりの上限は1,500ポイント、中小企業・小規模企業と大手企業の合算で期間中最大2,500ポイントとなる。エントリーは不要。なお、ドコモのキャンペーンサイトは2026年6月5日に公開予定だ。

鹿児島県さつま町／岐阜県岐阜市

このほか、鹿児島県さつま町では「スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン」が6月1日から6月30日まで実施され、d払いで支払うと30％分のdポイントが進呈される（1回あたり上限1,000ポイント、期間中最大3,000ポイント）。

dポイントキャンペーンとして、岐阜県岐阜市では「岐阜市自治体マイナポイントによる生活者支援事業」が6月1日から8月31日の申込期間中に実施される。マイナンバーカードを持つ岐阜市の住民登録者を対象に、「d払い」アプリまたはマイナポータルサイトから申し込んだ全員に5,000円相当のdポイントが進呈される。ドコモのキャンペーンサイトは6月11日公開予定。

各キャンペーンには諸条件・注意事項がある。詳細はキャンペーンサイトで確認されたい。また、キャンペーン期間中でもポイント還元総額が上限に達した場合はキャンペーンが終了する可能性がある。