ヤクルト、DeNAに完封勝利
先発投手：ヤクルトは高梨裕稔が7回0失点の好投（3安打5奪三振）、DeNAの入江大生は1回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ヤクルトが6点を追加 注目選手：ヤクルトの古賀優大が2打点の活躍、ヤクルトの高梨裕稔が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|44
|26
|17
|1
|.605
|0
|3
|巨人
|44
|24
|20
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|42
|16
|24
|2
|.400
|9
|6
|中日
|44
|15
|28
|1
|.349
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|44
|26
|18
|0
|.591
|-
|2
|西武
|46
|25
|20
|1
|.556
|1
|3
|日本ハム
|47
|23
|24
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|43
|21
|22
|0
|.488
|4
|5
|ロッテ
|44
|20
|24
|0
|.455
|6
|6
|楽天
|44
|18
|25
|1
|.419
|7