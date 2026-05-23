阪神、投打がかみ合い3点リード

阪神は5回表に立石の2点適時打で先制。6回表にも木浪のタイムリーで追加点を挙げ、3-0とリードを広げた。投手陣も巨人を無失点に抑え、試合を優位に進めている。

【スタメン】

巨人: 1(中)浅野　翔吾 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(二)吉川　尚輝 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(右)佐々木　俊輔 7(遊)泉口　友汰 8(三)門脇　誠 9(投)Ｆ・ウィットリー

阪神: 1(左)立石　正広 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(中)髙寺　望夢 7(遊)木浪　聖也 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)村上　頌樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7