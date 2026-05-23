阪神vs巨人、序盤は投手戦
阪神と巨人の一戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦。イニング別得点も[0-0-0 vs 0-0-0]と、互いに譲らず緊迫した展開となっている。序盤を終えて、均衡を破るチームは現れるか。
【スタメン】
巨人: 1(中)浅野 2(左)キャベッジ 3(二)吉川 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(右)佐々木 7(遊)泉口 8(三)門脇 9(投)ウィットリー
阪神: 1(左)立石 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)村上
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|44
|26
|17
|1
|.605
|0
|3
|巨人
|44
|24
|20
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|42
|16
|24
|2
|.400
|9
|6
|中日
|44
|15
|28
|1
|.349
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|44
|26
|18
|0
|.591
|-
|2
|西武
|46
|25
|20
|1
|.556
|1
|3
|日本ハム
|47
|23
|24
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|43
|21
|22
|0
|.488
|4
|5
|ロッテ
|44
|20
|24
|0
|.455
|6
|6
|楽天
|44
|18
|25
|1
|.419
|7