阪神vs巨人、序盤は投手戦

阪神と巨人の一戦は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦。イニング別得点も[0-0-0 vs 0-0-0]と、互いに譲らず緊迫した展開となっている。序盤を終えて、均衡を破るチームは現れるか。

【スタメン】

巨人: 1(中)浅野 2(左)キャベッジ 3(二)吉川 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(右)佐々木 7(遊)泉口 8(三)門脇 9(投)ウィットリー

阪神: 1(左)立石 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)村上

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7