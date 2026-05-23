ソフトバンク、日本ハムに5点リードで終盤へ

日本ハムが2回に先制するも、ソフトバンクは3回に柳田、近藤らの活躍で4点を奪い逆転。6回にも2点を追加し、5点リードで6回を終えた。近藤は3打点、柳田は2打点を記録している。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(捕)山本　祐大 7(右)山本　恵大 8(二)今宮　健太 9(遊)庄子　雄大 10(投)松本　晴

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(捕)田宮　裕涼 3(三)郡司　裕也 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村　佑希 6(一)清宮　幸太郎 7(右)万波　中正 8(二)上川畑　大悟 9(中)Ｒ・カストロ 10(投)細野　晴希

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7