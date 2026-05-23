ソフトバンク、日本ハムに5点リードで終盤へ
日本ハムが2回に先制するも、ソフトバンクは3回に柳田、近藤らの活躍で4点を奪い逆転。6回にも2点を追加し、5点リードで6回を終えた。近藤は3打点、柳田は2打点を記録している。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(捕)山本 祐大 7(右)山本 恵大 8(二)今宮 健太 9(遊)庄子 雄大 10(投)松本 晴
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(捕)田宮 裕涼 3(三)郡司 裕也 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村 佑希 6(一)清宮 幸太郎 7(右)万波 中正 8(二)上川畑 大悟 9(中)Ｒ・カストロ 10(投)細野 晴希
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|44
|26
|17
|1
|.605
|0
|3
|巨人
|44
|24
|20
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|42
|16
|24
|2
|.400
|9
|6
|中日
|44
|15
|28
|1
|.349
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|44
|26
|18
|0
|.591
|-
|2
|西武
|46
|25
|20
|1
|.556
|1
|3
|日本ハム
|47
|23
|24
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|43
|21
|22
|0
|.488
|4
|5
|ロッテ
|44
|20
|24
|0
|.455
|6
|6
|楽天
|44
|18
|25
|1
|.419
|7