楽天、ロッテを4点リード

6回終了時点で楽天が6-2とロッテをリード。2回に先制、4回にも追加点を挙げた楽天は、6回裏に浅村のタイムリーを含む4得点でリードを広げた。ロッテは3回と6回表に1点ずつ返したが、点差を縮めきれていない。

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