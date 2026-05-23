ヤクルト、序盤で6点リード

ヤクルトが1回表に打者一巡の猛攻で6点を先制。古賀、高梨がそれぞれ2打点、オスナも1打点を挙げ、序盤で大きくリードを広げた。ＤｅＮＡはヤクルト投手陣を前に無得点。試合は3回を終えて6-0でヤクルト優位のまま中盤へ進む。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(右)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(左)勝又 6(遊)京田 7(二)成瀬 8(捕)松尾 9(投)入江

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(二)内山 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(捕)古賀 8(投)高梨 9(三)武岡

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7