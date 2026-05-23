ヤクルト、序盤で6点リード

ヤクルトが1回表に打者一巡の猛攻で6点を先制。古賀、高梨がそれぞれ2打点、オスナも1打点を挙げ、序盤で大きくリードを広げた。ＤｅＮＡはヤクルト投手陣を前に無得点。試合は3回を終えて6-0でヤクルト優位のまま中盤へ進む。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(右)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(左)勝又 6(遊)京田 7(二)成瀬 8(捕)松尾 9(投)入江

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(二)内山 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(捕)古賀 8(投)高梨 9(三)武岡

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