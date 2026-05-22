ノルウェーサッカー協会（NFF）は21日、FIFAワールドカップ2026に臨むノルウェー代表メンバーを発表した。
ノルウェー代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選で8戦全勝37得点5失点という圧倒的な成績を残し、グループI首位で終えて7大会ぶり4回目となる本大会出場を果たした。その本大会ではフランス代表やセネガル代表、イラク代表と同じグループIに入る。
初のベスト8進出を目指すノルウェー代表には、FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）やMFマルティン・ウーデゴーア（アーセナル／イングランド）、FWヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）、FWアレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード／スペイン）、DFユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）、そして正GKエルヤン・ニーラン（セビージャ／スペイン）などが順当に選出された。
ストーレ・ソルバッケン監督が選出したノルウェー代表の26名は以下の通り。
▼GK
エルヤン・ニーラン（セビージャ／スペイン）
エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）
サンデル・タンヴィック（ハンブルガーSV／ドイツ）
▼DF
クリストフェル・アイェル（ブレントフォード／イングランド）
フレドリク・ビェルカン（ボデ／グリムト）
ヘンリク・ファルチェナー（バイキング）
ソンドレ・ランガス（ダービー／イングランド）
トールビョルン・へッゲム（ボローニャ／イタリア）
マルクス・ホルムグレン・ペデルセン（トリノ／イタリア）
ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）
ダヴィド・メレル・ウォルフェ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
レオ・エスティゴーア（ジェノア／イタリア）
▼MF／FW
セロ・アースゴード（レンジャーズ／スコットランド）
フレデリク・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
パトリック・ベルグ（ボデ／グリムト）
サンデル・ベルゲ（フルアム／イングランド）
オスカー・ボブ（フルアム／イングランド）
イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ／グリムト）
アントニオ・ヌサ（ライプツィヒ／ドイツ）
アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
モアテン・トルスビー（クレモネーゼ／イタリア）
クリスティアン・トルストべット（サッスオーロ／イタリア）
マルティン・ウーデゴーア（アーセナル／イングランド）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）
アレクサンダー・セルロート（アトレティコ・マドリード／スペイン）