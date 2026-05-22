Canva Pty Ltdは、高等教育機関向けプログラム「Canva大学・専門学校(教育機関)」の提供開始に伴い、ソフトバンク、加賀ソルネット、SB C&Sの3社と全国の大学・専門学校を対象とした戦略的パートナーシップ契約を締結した。

「Canva大学・専門学校(教育機関)」は、大学・専門学校向けに設計された、ビジュアルコミュニケーションおよびコラボレーションのためのオールインワンプラットフォーム。

現在、教育のデジタル化に伴いAIを前提とした教育・業務モデル(AX)への進化が求められている。学生・教職員双方の体験を変革することを目的に、ビジュアルコミュニケーションとAI活用を通じて、新たな教育・教務の在り方を共創するためにプログラムを提供する。

日本特別モデルとして、教職員が有償ライセンス(最低50ライセンス)を契約することで、全学生が人数制限なく無償で利用できる仕組みを構築した。これにより、学生への普及と教職員を起点とした本格導入を同時に進める。

ソフトバンクと加賀ソルネットを市場創出を担う「Market Making Partner」に選定し、SB C&Sはディストリビューターとして参画する。

初展開を記念し、先着50校を対象に教職員のライセンス契約有無に関わらず全学生が12カ月間無償で利用できる特別キャンペーンを実施する。