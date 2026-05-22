「あの人になら相談できそう」「あの人と一緒に仕事がしたい」と感じる人は、周囲から自然と信頼を集めています。ビジネスにおいて重要とされる「人望」ですが、人望が厚い人にはどのような特徴があるのでしょうか。

この記事では、人望が厚い人・人望がない人の特徴、人望を得るためのコツについて解説します。周囲から信頼され、より円滑に仕事を進めたい人はぜひ参考にしてください。

人望とは?

まずは、「人望」という言葉の意味について確認しておきましょう。

人望とは、「信頼できる人物として、人々から慕われること」「他人から寄せられる信頼や期待」を意味する言葉です。

人望は、ある日突然身につくものではありません。日頃の言動や人との接し方など、小さな積み重ねによって築かれていくものです。

人望が厚い人の特徴

人望が厚い人にはどのような特徴があるのでしょうか

ここでは、人望が厚い人に共通する特徴を紹介します。

考え方が前向き

相談をした際に前向きな考え方を示してくれたり、具体的な行動を提案してくれたりする人に対して、「相談してよかった」と感じる人は多いでしょう。

「この人に相談すると気持ちが少し楽になる」と思われる人は、周囲に安心感を与えやすく、人望も集まりやすい傾向があります。

誠実な人柄

人望が厚い人は、見返りを求めたり損得勘定だけで動いたりしません。「困っている人を助けたい」という誠実な気持ちが周囲にも伝わるため、自然と信頼を集めます。

また、裏表のない姿勢は長期的な信頼関係にもつながるでしょう。

面倒見がいい

困っている人にさりげなくフォローをしたり、適切な助言をしたりできる人は、周囲から頼られる存在になりやすいです。たとえば、新人に丁寧に仕事を教える、後輩や部下の悩みに耳を傾ける、忙しそうな同僚を手伝うなどの行動が挙げられます。こうした積み重ねが、人望につながっていきます。

責任感が強い

約束や納期を守ることは、社会人として信頼を得るための基本です。

人望がある人は、自分の言動に責任を持ち、小さな約束でもおろそかにしません。また、万が一トラブルが起きた場合でも、ごまかさず最後まで誠実に対応します。その姿勢が、周囲からの信頼につながるのです。

思いやりがある

思いやりとは、単に優しいだけではありません。相手の立場に立って気持ちを想像し、相手を気遣いながら接することです。

ときには、相手のためを思って耳の痛いことを伝えなければならない場面もあります。必要なことをきちんと伝えられるのも、思いやりのひとつといえるでしょう。

周囲への感謝を忘れない

仕事は一人だけで成り立つものではありません。周囲の協力があるからこそ、仕事を進められる場面も多いでしょう。「ありがとう」を自然に伝えられる人の周りには、自然と人が集まります。どれだけ親しい関係でも、感謝の気持ちを忘れないことが大切です。

自分の間違いは素直に認めて謝る

誰にでも失敗やミスはあります。大切なのは、そのあとにどのような対応をするかです。自分の非を認め、素直に謝罪できる人は、「誠実な人」という印象を持たれやすくなります。失敗をごまかさず、次に活かそうとする姿勢が、周囲からの信頼につながるでしょう。

人望がない人に共通する特徴

人望がない人にはどのような特徴があるのでしょうか

では、逆に人望がない人にはどのような特徴があるのでしょうか。ここでは、周囲から信頼を失いやすい人に共通する傾向を紹介します。

後ろ向きの考えや感情を出す

会話のたびに「どうせうまくいかない」「だからダメなんだ」と否定的な発言ばかりしていると、周囲のモチベーションまで下げてしまいます。

慎重な意見を述べること自体は悪いことではありません。しかし、常にネガティブな言葉ばかり使っていると、「一緒にいると疲れる」と感じられ、人が離れていく原因になることもあります。

周囲の悪口や噂話をする

人の欠点ばかり指摘したり、悪口や噂話を好んだりする人に対して、多くの人は警戒心を抱きます。

「自分も裏で何か言われているのではないか」と不安を与えてしまうため、周囲から信頼を得るのは難しいでしょう。人望が厚い人ほど、不必要に他人を悪く言わない傾向があります。

自己中心的な言動が多い

「自分さえよければいい」という考え方は、周囲との信頼関係を壊す原因に。仕事は多くの人との協力によって成り立つものです。自分本位な行動ばかりしていると、困ったときに助けてもらえなくなり、結果として自分自身を苦しめることにもつながります。

責任感がない

状況によって意見をころころ変えたり、人によって態度を変えたりする人は、「信用できない人」という印象を持たれやすくなります。

もちろん、考えが変わること自体は悪いことではありません。しかし、意見を変える場合は、その理由をきちんと説明する姿勢が大切です。責任感のない態度は、周囲からの信頼低下につながります。

約束を守らない

約束を破ったり、平気で嘘をついたりする人は、周囲からの信用を大きく失ってしまいます。仕事では、納期や時間など、小さな約束の積み重ねが信頼につながります。そのため、約束を守れない人には重要な仕事を任せづらくなり、結果的に評価にも影響するでしょう。

努力や苦労を避ける

努力を嫌い、楽な方法ばかり選ぶ人や、人の成果を横取りしようとする人は、周囲から信頼されません。また、目先の利益ばかりを優先する姿勢も、「誠実ではない」という印象につながります。地道に努力を積み重ねる姿勢こそが、長期的な信頼や人望につながるのです。

人望が厚い人になるためには

「自分にはまだ足りない部分があるかもしれない」と感じた人に向けて、ここでは人望を高めるためのポイントを紹介します。人望は特別な才能ではなく、日々の行動や積み重ねによって築かれていくものです。

感情をコントロールする

イライラしているときは、表情や態度に感情が出やすくなります。しかし、感情のままに行動すると、周囲との信頼関係に悪影響を与えることもあります。

そんなときは、「なぜイライラしているのか」「何に不満を感じているのか」を整理してみましょう。紙に書き出すなどして冷静に状況を見つめ直すことで、感情をコントロールしやすくなります。

無意識にもっている偏見を取り払ってみる

先入観や偏見は、誰もが少なからず持っているものです。

「あの人はこういうタイプ」「この仕事はこうあるべき」と決めつけてしまうと、視野が狭くなり、人間関係にも影響を与えます。いったん固定観念を手放し、相手の意見に耳を傾けることで、柔軟な考え方ができるようになるでしょう。

あいさつからコミュニケーションをはかる

積極的にコミュニケーションを取ることは、人望を高める第一歩です。

ただ形式的にあいさつをするだけでなく、「お疲れさまです」「何かお手伝いできることはありますか?」など、一言添えることで印象は大きく変わります。小さなコミュニケーションの積み重ねが、信頼関係につながっていくのです。

報連相を意識する

「報告・連絡・相談」は、ビジネスにおける信頼関係の基本です。

進捗を共有する、確認事項を早めに伝える、問題が起きた際に一人で抱え込まず相談するなど、丁寧な報連相を意識することで、周囲も安心して仕事を任せやすくなります。

言動に責任をもつ

自分の発言や行動に責任を持つことは、社会人として重要な姿勢です。

任された仕事を最後までやり遂げる人は、周囲からの信頼を得やすくなります。また、問題が起きた際も、ごまかしたり隠したりせず、誠実に対応することが大切です。

約束を守る

どんなに小さな約束でも、きちんと守る姿勢は信頼につながります。一方で、一度約束を破ってしまうと、それまで積み上げてきた信用が大きく損なわれることも。日頃から誠実な対応を意識し、相手との約束を大切にしましょう。

自分と他人の失敗を受け入れる

失敗をしたときに必要以上に自分を責めるのではなく、「次にどう活かすか」を考えることが大切です。

また、自分の失敗を受け入れられる人は、他人の失敗にも寛容になりやすい傾向があります。ミスを責めるのではなく、改善に目を向ける姿勢が、周囲からの信頼につながるでしょう。

周囲への気遣いを意識する

周囲から慕われる人は、日頃から細かな気遣いを大切にしています。

忙しそうな人をさりげなくサポートしたり、助けてもらった際に感謝を言葉で伝えたりするだけでも印象は変わります。こうした小さな積み重ねが、人望を築くことにつながっていくのです。

人望が厚い人はビジネスで成功しやすい人材

人望が厚い人は仕事で重要なポジションを任される人が多いです

人望が厚い人は、周囲から協力を得やすく、仕事も円滑に進めやすい傾向があります。また、重要な仕事を任されたり、キャリアアップのチャンスにつながったりすることもあるでしょう。

人望は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、日々の言動や人との接し方を意識することで、少しずつ信頼を積み重ねていくことは可能です。「自分ならどんな人を信頼したいか」を考えながら、長期的な視点で取り組んでみてください。