海技教育機構(JMETS)は、海運事業に向け「社船実習(内航四級)の教員に対する研修担当者のための講習」を5月28日に開催する。申し込みは、JMETSの公式サイトや同研修の告知チラシの二次元コード、または電話にて5月22日まで受け付ける。開催方法は海技教育機構(神奈川県横浜市)もしくはWEBが用意される。

社船実習(四級海技士)は、JMETSの練習船での基礎訓練(6ヶ月)後、内航海運事業者の船舶で3ヶ月間(実習日60日以上）、荷役や航海・機関実務を学ぶ実践的な乗船実習を指す。自社船を練習船として国交省へ登録をする上で、JMETSが開催する講習が条件のひとつとなる。

「社船実習(内航四級)の教員に対する研修担当者のための講習」概要

開催日時：令和8年5月28日 09時30分～15時50分

会場：海技教育機構(神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎20F)

開催方法：対面開催又はWEB開催

お問合せ： 海技教育機構 学校教育部 教育課 電話:045-211-7308（平日9：00～17：00） FAX:045-211-7317

※ 社船実習を実施するためには本講習が必要となる(その他条件あり)。