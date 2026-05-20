アヤックスを率いるオスカル・ガルシアが、日本代表DF板倉滉と同DF冨安健洋のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）プレーオフ準決勝の欠場を明言した。20日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。

今シーズンのアヤックスは序盤から苦戦を強いられ、昨年11月にヨン・ハイティンハ前監督を解任。フレッド・グリム暫定監督が公式戦21試合で指揮を執った後、3月にオスカル・ガルシア監督を招へい。しかし、チームは5位に終わり、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を逃す結果に。5位から8位までの4チームで争われるECLプレーオフを戦うことになった。（7位のAZはKNVBカップを制し、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。繰り下がりで9位のフローニンゲンがプレーオフに参戦する）

アヤックスはECL出場権を懸けて、21日にプレーオフ準決勝でフローニンゲンと対戦する。その一戦に向けて会見に出席したガルシア監督は、「いくつかの痛手があり、（ヨシプ・）シュタロ、イタクラ、トミヤスは出場できない。これは明らかに良くないことで、特に試合前日の知らせとしては最悪だ」と語り、3人のDFが重要な一戦で欠場することを明言した。

板倉と冨安は17日に行われたエールディヴィジ最終節でメンバー入り。冨安はベンチ入りに留まったが、板倉はスタメンに名を連ね、復帰以降初めてのフル出場を果たしていた。指揮官はプレーオフ準決勝の欠場理由について明かしていないものの、ECL出場権獲得を目指すアヤックスだけではなく、来月にFIFAワールドカップ2026本大会を控える日本代表にとっても、板倉と冨安のコンディションは気になるところだ。