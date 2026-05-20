＜最新号＞ドライバー2026年7月号が発売。 エルグランド、RAV4／CR-V、シビック e:HEV RS／シビック RS／プレリュード、GRヤリス、レクサスTZ、bZ4Xツーリング、ワゴンR、道交法改正サバイバル術、しょ〜もない（!?）海外通販グッズ買ってみた、ほか＜5月20日＞

2026年5月20日、「ドライバー2026年7月号」が発売となりました。

ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しくお届けする総合クルマ雑誌です。

【画像】最新号ドライバー2026年7月号をチラ読み！

■16年も待ったんだから裏切るなよ？

日産 エルグランド 解説＆先行試乗

エルグランドが約16年ぶりとなるフルモデルチェンジを迎える。長らくその時を待ち望んでいたファンも多いはずだ。思えば現行型デビュー当時に購入したオーナーにとっては、待ちに待った乗り替えのタイミング。その間、最大のライバルであるアルファード／ヴェルファイアは2度のフルモデルチェンジを実施してきた。沈黙を破り登場する新型エルグランド──いよいよ今夏デビュー！

■結論は比べる前から見えていた？

三十年の答え合わせ

トヨタ RAV4 × ホンダ CR-V

伝える側に先入観や忖度があってはならない。とはいえ、この2台の背景はまるで異なる。「変える必要はないのでは？」と言われながらも刷新したRAV4。一方、北米での初出からおよそ3年を置いて、主力のハイブリッドを日本へ送り込んだCR-V。何となく結果を予想しつつ、約1000kmを乗ってみたら……。

■ホンダＳ＋シフト搭載の本格スポーツハイブリッド

ホンダ シビック e:HEV RS 解説＆試乗

シビック RSの走りは楽しみたいけれど、ふだん乗り慣れないMTはちょっと……。そんなちょっぴりわがままさんに向けて、e:HEVにホンダＳ＋シフトを組み合わせたRSが登場した！ まずはプロトタイプをクローズドコースで試した。あわせて、同機構を搭載するプレリュード、そしてMT仕様のRSとどう違うのか？ 比べてみた。

■ホンダ インテグラ、その所以。

Type Sの日本導入で、再び注目を集めるインテグラ。そのルーツは、走りと実用性を高次元で融合しようとしたクイントにある。時代ごとに姿や役割を変えながらも、スポーツ性能だけにとどまらない“統合”の思想は受け継がれてきた。歴代モデルを振り返りながら、ホンダがインテグラという名に託した価値と、その変遷をあらためて読み解く。

■みんな大好き 大人のリヤウイング大図鑑

リヤにそびえ立つ巨大なウイング。若いころ、そんなクルマに憧れた本誌読者のみなさんも多いのでは。最近めっきり減ったかのように思える派手なリヤウイング。どっこい生きているのです。

■進化が止まらないGR-FOUR

握った瞬間から伝わる、本気の改良

トヨタ GRヤリス 解説＆試乗

2020年の登場以来、進化を続けるGRヤリス。24年以降は毎年改良が重ねられ、今年はステアリング形状の刷新をはじめ、電動パワステや足まわりにも手が加えられた。だが開発陣は「まだまだやりたいことはある」と語る。……じゃあいつ買うのが正解なんだろう？

■BEVで導き出した快適の最適解

レクサス TZ プロトタイプ解説

Driving Loungeをコンセプトに乗る人すべてが笑顔になれるクルマを目指したレクサス初の3列シートBEV。提案は、「過ごす」という新たな体験価値。日本での発売は2026年の冬ごろを予定する。

■士気高まる延長戦

トヨタ bZ4X ツーリング 試乗

コロナ禍さなかの2022年5月に送り出され、始動からしばらくはピリッとしなかったトヨタ初のバッテリーEV。直近の改良で性能を高めて以降、その売れ行きは自他ともに驚くほど（!?）好調。これからその中心となるだろう新顔が、こちらのロング版だ。

■いつから？ 誰が対象？ 免許の点数に影響は？

自転車青切符で変わる常識、 クルマ側の自己防衛術

自転車への青切符導入で「これで自転車の無謀運転が減る」と胸をなで下ろしていないだろうか。だが現実はそう単純ではない。クルマ側にも新たなルールが追加され、万が一事故となればクルマが背負う責任は重いままだ。自転車青切符時代を生き抜くための“自分を守る” 防衛運転術を解説する。

このほか、見た目を変えたワゴンＲを試乗。カーグッズ関連では愛車の迷子解消に役立つ通信系アイテムや、興味はあるけれど手を出してもいいものか悩みがちな海外通信販売サイトでお役立ち（？）アイテムを買って使ってみた。また雨の日の安心感を高めたハイバランス系タイヤ「ブリヂストン フィネッサ」のウエット試乗も掲載。1990年代初頭のチューニング地図は第4回“生粋のストリートマシン”フェアレディＺを振り返ります。好評連載中の「峠狩り」は神奈川県／土山峠を狩ります。王道ミニバンや激アツSUV、新たなスポーティカーなど注目モデルはもちろんカーライフにきっと役立つ情報などバリエーション豊かに展開しています。

ドライバー2026年7月号は定価790円で発売中です。

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