広島がＤｅＮＡに3対1で勝利

先発投手：広島は床田寛樹が6回0失点の好投（3安打3奪三振）、ＤｅＮＡの竹田祐は4回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：広島が2点を追加 6回裏：広島が1点を追加 9回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：広島のＥ・モンテロが2打点の活躍。

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