日本ハム、楽天に4点リードで後半へ
1回に楽天が先制したが、2回裏に日本ハムが郡司、万波の本塁打などで一挙4点を奪い逆転。3回にも日本ハムが2点追加し、楽天は辰己の本塁打で1点を返したが、6回終了時点で楽天2-6日本ハムとなった。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(左)Ｒ・カストロ 3(一)清宮 幸太郎 4(指)Ｆ・レイエス 5(三)郡司 裕也 6(二)上川畑 大悟 7(右)万波 中正 8(中)細川 凌平 9(捕)田宮 裕涼 10(投)伊藤 大海
楽天: 1(左)佐藤 直樹 2(二)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(指)浅村 栄斗 5(一)渡邊 佳明 6(三)平良 竜哉 7(捕)太田 光 8(遊)村林 一輝 9(右)小郷 裕哉 10(投)荘司 康誠
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|42
|26
|16
|0
|.619
|-
|2
|阪神
|41
|23
|17
|1
|.575
|2
|3
|巨人
|41
|23
|18
|0
|.561
|2
|4
|DeNA
|41
|19
|20
|2
|.487
|5
|5
|広島
|38
|14
|22
|2
|.389
|9
|6
|中日
|41
|14
|26
|1
|.350
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|43
|24
|18
|1
|.571
|-
|2
|オリックス
|41
|23
|18
|0
|.561
|0
|3
|ソフトバンク
|40
|20
|20
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|44
|21
|23
|0
|.477
|4
|5
|楽天
|41
|18
|22
|1
|.450
|5
|6
|ロッテ
|41
|18
|23
|0
|.439
|5