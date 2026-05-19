日本ハム、楽天に4点リードで後半へ

1回に楽天が先制したが、2回裏に日本ハムが郡司、万波の本塁打などで一挙4点を奪い逆転。3回にも日本ハムが2点追加し、楽天は辰己の本塁打で1点を返したが、6回終了時点で楽天2-6日本ハムとなった。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(左)Ｒ・カストロ 3(一)清宮　幸太郎 4(指)Ｆ・レイエス 5(三)郡司　裕也 6(二)上川畑　大悟 7(右)万波　中正 8(中)細川　凌平 9(捕)田宮　裕涼 10(投)伊藤　大海

楽天: 1(左)佐藤　直樹 2(二)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(指)浅村　栄斗 5(一)渡邊　佳明 6(三)平良　竜哉 7(捕)太田　光 8(遊)村林　一輝 9(右)小郷　裕哉 10(投)荘司　康誠

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5