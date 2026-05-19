巨人がヤクルトに完封勝利
先発投手：巨人は戸郷翔征が7回0失点の好投（5安打5奪三振）、ヤクルトの高橋奎二は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が2点を追加 注目選手：巨人の平山功太が1本塁打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|42
|24
|17
|1
|.585
|1
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|42
|19
|21
|2
|.475
|5
|5
|広島
|39
|15
|22
|2
|.405
|8
|6
|中日
|42
|14
|27
|1
|.341
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|44
|25
|18
|1
|.581
|-
|2
|オリックス
|42
|24
|18
|0
|.571
|0
|3
|日本ハム
|45
|22
|23
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|42
|18
|23
|1
|.439
|6
|6
|ロッテ
|42
|18
|24
|0
|.429
|6