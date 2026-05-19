阪神、中日の追い上げ退け4-2でリード
阪神は1、3回に計3点を先制。中日は4回に石伊の2打点タイムリーで同点とするも、直後の5回に佐藤輝明の3ランで再び突き放された。6回終了時点で阪神が2点リード。佐藤は3安打3打点と活躍。
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|42
|26
|16
|0
|.619
|-
|2
|阪神
|41
|23
|17
|1
|.575
|2
|3
|巨人
|41
|23
|18
|0
|.561
|2
|4
|DeNA
|41
|19
|20
|2
|.487
|5
|5
|広島
|38
|14
|22
|2
|.389
|9
|6
|中日
|41
|14
|26
|1
|.350
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|43
|24
|18
|1
|.571
|-
|2
|オリックス
|41
|23
|18
|0
|.561
|0
|3
|ソフトバンク
|40
|20
|20
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|44
|21
|23
|0
|.477
|4
|5
|楽天
|41
|18
|22
|1
|.450
|5
|6
|ロッテ
|41
|18
|23
|0
|.439
|5