広島、ＤｅＮＡに3点リードで後半戦へ

広島は4回裏にモンテロの2点適時打で先制、さらに6回裏にも坂倉の適時打で追加点を挙げ、3-0でＤｅＮＡをリード。モンテロが2打点、坂倉が1打点と打線が機能し、試合を優位に進めている。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5