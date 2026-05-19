巨人が2点リード、平山、大城の活躍

巨人は1回表、平山功太の1号ソロホームランと大城卓三のタイムリーで2点を先制。その後、両チームとも追加点なく、6回を終えて巨人が2-0とリードしている。投打の噛み合った巨人が、このまま勝利を目指す。

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