Reebokが今、かつての輝きを取り戻し、グローバルで急成長しているのをご存知ですか？その勢いの裏には、日本市場で200億円を目指す「本気の戦略」がありました。この記事を読めば、シャキール・オニール氏の経営参加からPerfumeやガンダムとの意外なコラボまで、Reebokが日本でどう進化していくのか、その全貌がわかります。きっとあなたもReebokの未来にワクワクするはず！

Reebok、世界で「奇跡のV字回復」！年間売上50億ドル達成の舞台裏

皆さんは「Reebok（リーボック）」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか？かつて一世を風靡したフィットネスシューズのパイオニア、あるいはクラシックなスニーカーブランド。もしかしたら、「最近あまり見かけないな…」と感じている方もいるかもしれません。

しかし、今、Reebokはとんでもない勢いで「大復活」を遂げているのをご存知でしょうか？

グローバルなスポーツ、メディア、エンターテインメント、ライフスタイルプラットフォームである「オーセンティック・ブランズ・グループ（以下、オーセンティック）」のもと、Reebokはわずか3年で年間売上高を36億ドルから驚異の50億ドル規模へと急成長させています。そして、この勢いは日本市場にも及び、小売売上高200億円という明確な目標を掲げ、独自のローカライズ戦略で本格的な攻勢を仕掛けているのです。

一体、Reebokに何が起こっているのか？その劇的な復活劇の裏側と、日本市場におけるその戦略に、私が注目したポイントを掘り下げていきましょう。

ブランド再生のプロ集団「オーセンティック」の戦略

Reebokがこの急成長を遂げるきっかけは、2021年8月にオーセンティックに買収されたことでした。オーセンティックは、Reebok以外にもシャキール・オニール、デビッド・ベッカム、モハメド・アリといった著名人の知的財産権や、GUESS、Nautica、Eddie Bauerなど50を超える有名ブランドを保有する、まさに「ブランド再生のプロフェッショナル集団」と言えるでしょう。

彼らの成功の鍵は、「柔軟性」「規模性」「高水準のパートナーシップ」を重視した運営モデルにあります。ブランドの方向性を強固な社内基盤で定めつつ、各カテゴリーや市場に精通した世界中の専門家（パートナー）と連携することで、スピーディーかつ的確な事業展開を実現しています。これにより、Reebokは世界中で最高のパートナーと組むことが可能となり、それぞれの地域で最適な形でブランド価値を最大化できるようになりました。

単なるファッションではない「スポーツ＆カルチャーブランド」への回帰

オーセンティックがReebokに求めたのは、単なる流行を追うファッションブランドではありませんでした。彼らはReebokのDNAである「スポーツ＆カルチャーブランド」としての信頼性を再構築することをグローバル戦略の核としています。

この戦略を象徴するのが、バスケットボール部門の本格再始動です。2023年10月には、元プロバスケットボール選手のシャキール・オニール氏が部門の社長に、アレン・アイバーソン氏が副社長に就任するという驚きのニュースが発表されました。

私が感銘を受けたのは、彼らが単なる「アンバサダー」ではなく「経営陣」としてブランドに深く関わっている点です。オニール氏が戦略策定や製品の方向性、若い世代との繋がり方まで積極的に形作っているというから、これは並々ならぬ本気度を感じます。まさにスポーツ界のレジェンドが、自身の経験と情熱をReebokに注ぎ込んでいるわけですね。

さらに、サッカー界ではヴラホヴィッチ選手と契約しピッチへの復帰を宣言したり、ゴルフ界ではブライソン・デシャンボー選手との提携でイノベーションを推進。音楽界からはカロル・Gといった、スポーツと文化の境界線に立ち、本物の「真正性」を持つ人物をアンバサダーとして起用することで、ブランドの信頼性と影響力を広げています。これは、ブランドの根幹をスポーツに置きつつ、文化と深く結びつけるという、非常に洗練された戦略だと感じました。

日本市場を席巻する「ローカライズ戦略」の全貌

グローバルでの成功体験をもとに、Reebokは日本市場においても独自の、そして非常に具体的な戦略を展開しています。

2022年5月には、伊藤忠商事とオーセンティックがライセンス契約を結び、ファッションECサイトを運営するジェイドグループとの合弁会社「RBKJ（Reebok Japan）」を設立。この強力な体制のもと、以下の多角的なアプローチで日本市場の攻略を目指しています。

3つの具体的なアプローチ

幅広い顧客層にリーチするため、実店舗展開を強化するとともに、多様なスポーツシューズのラインナップを支えるべく、主要なスポーツ小売チャネルとのパートナーシップを重視しています。

グローバルで展開する製品はもちろんのこと、日本の消費者ニーズを的確に反映した製品コンセプトの開発を推進。私たちの「欲しい！」に応える、日本市場に特化したラインナップが今後ますます増えていくことでしょう。

これが特に面白いポイントだと感じました！日本のブランドやデザイナーとのコラボレーションを継続的に実施しており、これまでにEveryone、White Mountaineering、N.HOOLYWOODといった人気ブランドとのシューズコラボ、UJOHやnaoki tomizukaとのアパレルコラボを展開してきました。グローバルのブランドイメージを保ちながら、日本ならではの価値を創造しようとする意欲が伺えます。

今後のReebokが見据える「日本のエンタメ」との融合

さらに、今後のReebokの動きには目が離せません。特に私たちが注目したいのは、日本の文化やエンターテインメントとの融合です。

：結成25周年を迎える人気音楽ユニット「Perfume」がSS26アンバサダーに起用されるとのこと。彼女たちのテクノロジーとアートが融合したパフォーマンスと、Reebokの未来的なイメージがどう化学反応を起こすのか、非常に楽しみです！：人気アニメの世界観を取り入れたモデルの予約販売も開始。アニメファンにとってはたまらないアイテムになること間違いなしでしょう。：スヌーピーでお馴染みの「ピーナッツ」とのコラボも実施。幅広い世代に愛されるキャラクターとの組み合わせは、より多くの人々にReebokの魅力を届けるきっかけとなるはずです。

「200億円」の夢は現実となるか？Reebokの未来

Reebokは、この強固なグローバル戦略と綿密な日本市場向けローカライズ施策を両輪とし、日本国内での小売ベースの売上高200億円という明確な事業目標を設定しています。

「クラシックセグメント」と「スポーツカテゴリー」というブランドの中核に継続的に投資しつつ、日本の消費者ニーズや嗜好に合わせた取り組みを強化していくReebok。この熱い情熱と、緻密な戦略を見ていると、Reebokがかつての輝きを取り戻すどころか、新たな高みへと到達する日はそう遠くないと感じます。

あなたの足元にも、Reebokのスニーカーが戻ってくる日は近いかもしれませんね。

これからもReebokの動向から目が離せません！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。