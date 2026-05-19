日本ハム、楽天に4点リード

日本ハムが3回終了時点で楽天に6-2と4点リード。1回に楽天が先制するも、2回裏に日本ハムが4点、3回裏に2点を追加しリードを広げた。楽天も3回表に1点を返したが、序盤を終えて日本ハムが優位に立っている。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(左)カストロ 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(三)郡司 6(二)上川畑 7(右)万波 8(中)細川 9(捕)田宮 10(投)伊藤

楽天: 1(左)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(指)浅村 5(一)渡邊佳 6(三)平良 7(捕)太田 8(遊)村林 9(右)小郷 10(投)荘司

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5