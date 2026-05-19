日本ハム、楽天に4点リード
日本ハムが3回終了時点で楽天に6-2と4点リード。1回に楽天が先制するも、2回裏に日本ハムが4点、3回裏に2点を追加しリードを広げた。楽天も3回表に1点を返したが、序盤を終えて日本ハムが優位に立っている。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 2(左)カストロ 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(三)郡司 6(二)上川畑 7(右)万波 8(中)細川 9(捕)田宮 10(投)伊藤
楽天: 1(左)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(指)浅村 5(一)渡邊佳 6(三)平良 7(捕)太田 8(遊)村林 9(右)小郷 10(投)荘司
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|42
|26
|16
|0
|.619
|-
|2
|阪神
|41
|23
|17
|1
|.575
|2
|3
|巨人
|41
|23
|18
|0
|.561
|2
|4
|DeNA
|41
|19
|20
|2
|.487
|5
|5
|広島
|38
|14
|22
|2
|.389
|9
|6
|中日
|41
|14
|26
|1
|.350
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|43
|24
|18
|1
|.571
|-
|2
|オリックス
|41
|23
|18
|0
|.561
|0
|3
|ソフトバンク
|40
|20
|20
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|44
|21
|23
|0
|.477
|4
|5
|楽天
|41
|18
|22
|1
|.450
|5
|6
|ロッテ
|41
|18
|23
|0
|.439
|5