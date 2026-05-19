巨人、2点リードで序盤を終える

巨人が1回表に平山選手のホームランなどで2点を先制。その後、大城選手にも打点が記録されリードを広げた。ヤクルトは得点圏に走者を進めるも、あと一本が出ず無得点。3回を終え、巨人が2対0でリード。試合は中盤へ向かう。

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