阪神、3回終了で3点リード

阪神が1回裏に先制し、3回裏には佐藤の3ランで2点を追加。中日は無得点に抑えられ、序盤を終えて3点差となっている。

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5