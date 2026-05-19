DeNA対広島、序盤は投手戦

ＤｅＮＡと広島の接戦は3回を終え、両チーム無得点の0対0。互いに譲らず、序盤を終えて投手戦の様相を呈している。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るか注目が集まる。

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