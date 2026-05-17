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2026.05.17 13:30 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 1 0 1 2 0
中日 0 0 0 1 0
  • OUT

    1番 長岡 秀樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 松本 健吾 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 石伊 雄太 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 澤井 廉 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    ヤ1-0中

    7番 古賀 優大 ピッチャー送りバント ヤクルト得点！ ヤ 1-0 中 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    6番 武岡 龍世 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 村松 開人 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 板山 祐太郎 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 鵜飼 航丞 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 丸山 和郁 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 キャッチャーファウルフライ 1アウト

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