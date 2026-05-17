「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.05.17 13:30 バンテリンドーム ナゴヤ
-
OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 2アウト
-
OUT
9番 松本 健吾 見逃し三振 1アウト
-
OUT
6番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 3アウト
-
OUT
5番 石伊 雄太 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 細川 成也 レフトフライ 1アウト
-
OUT
8番 澤井 廉 見逃し三振 3アウト
-
OUT
ヤ1-0中
7番 古賀 優大 ピッチャー送りバント ヤクルト得点！ ヤ 1-0 中 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
6番 武岡 龍世 センターヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
5番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 村松 開人 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 板山 祐太郎 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 鵜飼 航丞 ライトフライ 1アウト
-
OUT
3番 内山 壮真 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 丸山 和郁 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 キャッチャーファウルフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.