中日が序盤で大量リード

ヤクルト対中日の試合は、3回を終えて中日が6-0と大量リード。中日は1回裏に2点、3回裏に4点を挙げて着実に加点。村松のホームランなどで打線がつながり、序盤を支配している。

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