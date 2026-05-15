SBI証券は、デリバティブ商品に特化した対面型投資イベント「SBI DERIVATIVES DAY 2026」を6月27日に開催すると発表した。昨年に続く第2回開催となる。

イベントでは、FXや先物オプション、CFDなどをテーマに、著名ゲストやエキスパートによる講演を実施。市場環境の見通しから具体的な投資戦略、リスク管理まで、初心者から経験者まで活用できる内容を予定している。

水谷隼氏や岡崎良介氏らが登壇

今回は、元プロ卓球選手で五輪金メダリストの水谷隼氏のほか、YouTuberの風丸氏、金融ストラテジストの岡崎良介氏らが登壇予定。会場では、取引所やSBIグループ各社など8社による協賛ブースも展開する。

また、オリジナルノベルティがもらえるスタンプラリーなど、来場者参加型の企画も実施するという。

昨年開催時の参加者アンケートでは、「とても満足」が50.9％、「満足」が49.1％となり、満足度100％だったとしている。

「SBI DERIVATIVES DAY 2026」概要

開催日時：2026年6月27日 11時～17時

会場：TODAホール＆カンファレンス ホールA（東京都中央区）

定員：700人

参加費：無料

申込期限：2026年6月19日12時まで

なお、参加にはSBI証券口座の保有が必要となる。