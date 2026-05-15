三井アウトレットパーク 木更津は5月16日・17日、愛犬と一緒に楽しめるコンテンツを集めた「GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津」を開催する。

GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津

今回は、昨年実施した際に好評だった内容をさらにボリュームアップして実施する。

「アンバサダーDOGコンテスト」は、三井アウトレットパーク 木更津の広報犬となる「3代目木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を選出するイベント。5月15日まで行われるWEB投票と、イベント当日の会場でのリアル投票により、5月17日にグランプリが決定する。

アンバサダーDOGコンテスト

期間中は、ドッグランを会場にチワワやダックス、柴犬といった特定の犬種ごとに集まるオフ会「犬種別会GO！ -オフ会-」を実施。今回は「シニア犬」枠も設けている。事前予約制で参加賞としてスペシャルクーポンやステッカー、おやつを配布する。参加費は1,500円(1名∔1頭)。

「お試しGOGOドッグレース」は、体重別7部門に分かれ、30mの直線コースを走る速さを競うレース。愛犬のタイムは証明書に記載して贈呈する。プロカメラマンによる撮影も実施。当日受付制となっており、参加者には施設で使えるクーポンやステッカーなどの特典を用意する。参加費は1,500円(1名∔1頭)。

お試しGOGOドッグレース

5月17日には、「ゴーゴースケボー体験会」を実施する。ギネス記録を持つスケボードッグのトレーナーの指導のもと、初心者からでも安心してスケボーに挑戦できる体験会で、愛犬のペースに合わせた丁寧なレクチャーが受けることができる。参加費は3,000円(1名∔1頭)。事前予約制。

ゴーゴースケボー体験会

ピアストリートでは、犬用のウェアやフードなど、多種多様なアイテムを扱うショップが集結する「ゴーゴーマルシェ」を開催。イベント限定のレアグッズや特別価格の商品が並ぶほか、保護犬猫譲渡会との連携によりシニア犬向けの店舗も出店する。ピアストリート イベントステージでは、ガマン王選手権やファッションショー、ダンス大会などを実施する。

ステージコンテンツ

期間中は、5つのスタンプを集めると賞品がもらえる無料のスタンプラリーも実施する。ルーフテラスには、多彩なグルメが楽しめるキッチンカーも登場する。