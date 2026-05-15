楽天、6点リードで後半戦へ
ソフトバンク対楽天。6回終了時点で楽天が6-0とリード。楽天は2回裏に4点、4回裏に1点、6回裏にも1点を追加。佐藤直樹の1本塁打、3打点、辰己涼介、渡邊佳明の打点も光る。ソフトバンクは無得点。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(二)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(一)浅村 栄斗 5(三)渡邊 佳明 6(指)Ｌ・ボイト 7(捕)太田 光 8(遊)村林 一輝 9(左)中島 大輔 10(投)早川 隆久
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(二)牧原 大成 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(右)正木 智也 7(一)山川 穂高 8(捕)海野 隆司 9(遊)庄子 雄大 10(投)上沢 直之
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|38
|19
|17
|2
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|38
|13
|24
|1
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|38
|23
|15
|0
|.605
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|1
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|4
|日本ハム
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|38
|16
|21
|1
|.432
|6
|6
|ロッテ
|38
|15
|23
|0
|.395
|8