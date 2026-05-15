楽天、6点リードで後半戦へ

ソフトバンク対楽天。6回終了時点で楽天が6-0とリード。楽天は2回裏に4点、4回裏に1点、6回裏にも1点を追加。佐藤直樹の1本塁打、3打点、辰己涼介、渡邊佳明の打点も光る。ソフトバンクは無得点。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(二)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(一)浅村　栄斗 5(三)渡邊　佳明 6(指)Ｌ・ボイト 7(捕)太田　光 8(遊)村林　一輝 9(左)中島　大輔 10(投)早川　隆久

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(二)牧原　大成 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(右)正木　智也 7(一)山川　穂高 8(捕)海野　隆司 9(遊)庄子　雄大 10(投)上沢　直之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8