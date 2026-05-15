楽天、序盤で4点リード

2回裏に楽天打線が爆発し、佐藤の3ランなどで一挙4点を奪取。ソフトバンクは無得点に抑えられ、序盤を終えて4点差がついた。楽天は村林も打点を挙げ、リードを広げている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(一)浅村 5(三)渡邊佳 6(指)ボイト 7(捕)太田 8(遊)村林 9(左)中島 10(投)早川

ソフトバンク: 1(中)周東 2(二)牧原大 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)正木 7(一)山川 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)上沢

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ