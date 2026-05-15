楽天、序盤で4点リード

2回裏に楽天打線が爆発し、佐藤の3ランなどで一挙4点を奪取。ソフトバンクは無得点に抑えられ、序盤を終えて4点差がついた。楽天は村林も打点を挙げ、リードを広げている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(一)浅村 5(三)渡邊佳 6(指)ボイト 7(捕)太田 8(遊)村林 9(左)中島 10(投)早川

ソフトバンク: 1(中)周東 2(二)牧原大 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)正木 7(一)山川 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)上沢

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8