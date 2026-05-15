ア・パーフェクト・サークル来日公演決定、ゲストにプシファー迎え

ア・パーフェクト・サークルの来日公演が、前回から20年以上の時を経て決定した。

1999年にビリー・ハワーデルとメイナード・ジェームス・キーナンによって結成されたア・パーフェクト・サークルは、これまでに4枚のアルバムをリリースしており、デビュー・ロック・アルバムとしては当時最高位を記録した『Mer de Noms』（2000年）には、今もなお人気の高いシングル「Judith」と「3 Libras」が収録されており、オルタナティブ・ロックとハード・ロックの分野において重要な金字塔を打ち立てた。25年以上にわたる活動の中で、彼らはさらに3枚のアルバムをリリース。世界中のフェスティバルでヘッドライナーを務め、ハリウッド・ボウル、マディソン・スクエア・ガーデン、レッドロックス・アンフィシアターといった名だたる会場をソールドアウトさせ、さらに「Jimmy Kimmel Live!」や「The Tonight Show」など、数々のテレビ番組にも出演している。

今回の来日公演は、プシファーをスペシャル・ゲストに迎えて東京と大阪にて開催される。

＜ライブ情報＞

東京12月15日（火）Zepp DiverCity Tokyo

Special Guest : Puscifer

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS：1Fｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ\14,000 ・2F指定席\15,000（各税込/1ﾄﾞﾘﾝｸ代別途）

クリエイティブマン 03-3499-6669

大阪12月17日（木）Zepp Osaka Bayside

Special Guest : Puscifer

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS：1Fｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ\14,000 ・2F指定席\15,000（各税込/1ﾄﾞﾘﾝｸ代別途）

キョードーインフォメーション：0570-200-888

公演ウェブサイト：https://www.creativeman.co.jp/event/a-perfect-circle-puscifer/

企画・制作：クリエイティブマンプロダクション

※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。※未就学児（6歳未満）のご入場はお断りいたします。

チケット一般発売日：6月13日（土）〜各プレイガイドにて発売開始！