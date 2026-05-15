Awich「Fear Us」MV公開、来日間近のRZA、Joey Bada$$と共鳴

Awichが、来日間近の伝説的HipHop Crew "Wu-Tang Clan"の設計者RZAと、ブルックリンのラッパーJoey Bada$$とともに「Fear Us」のミュージックビデオを公開した。

本作は、2025年11月に発表されたAwichのアルバム『Okinawan Wuman』（全曲をRZAがプロデュース）の中でもひときわ強い存在感を放つ楽曲であり、単なる海外アーティストとのコラボレーションにとどまらない。沖縄という土地が抱える歴史的背景、アジアの一員としての視点、そしてヒップホップが本来内包してきた政治性とスピリチュアリティが交差する、極めてコンセプチュアルなメッセージソングとなっている。

世界的な分断や不安定さが増す現代において、本作が内包する”戦争・平和・団結”というテーマは強いリアリティをもって響く。沖縄から発せられる視点と、アメリカ・ヒップホップが築いてきた歴史的文脈が交差し、文化や国境を超えたメッセージへと昇華されている。

Awichは本作について、「私たちの団結こそが、彼らが最も恐れているものだ」と語る。「Fear Us」は、恐怖に支配される時代に対抗するためのアンセムであり、”ユニティ”を呼びかける強烈な声明。グローバル・ヒップホップの最前線において、沖縄とブルックリン、そしてWu-Tangの精神が交差したこの歴史的な1曲となっている。

＜リリース情報＞

Awich

『Okinawan Wuman』

配信中

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