AOKIは、一般医療機器として血行促進や疲労回復効果が期待できるウェア「リカバリーケアプラス」シリーズから、新たにメッシュ素材の2アイテムを発売した。AOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップで取り扱う。

リカバリーケアプラス 半袖・半ズボン

「リカバリーケアプラス 半袖・半ズボン」(8,990円)は、高純度セラミックが遠赤外線を輻射して血行を促進し、筋肉のコリや疲れを軽減する。通気性に優れたメッシュ素材と深めの股上で、夏のリラックスタイムも動きやすく快適に過ごせる。消臭テープや3つのポケットを備え、SSから4Lまでの幅広いサイズ展開により男女問わず着用できる。カラーは黒・紺。

「リカバリーケアプラス 半袖チュニックメッシュ」(8,990円)は、女性からの要望を受けて誕生した女性向けチュニックタイプ。遠赤外線効果で疲労をケアしつつ、長めの着丈で腰回りの冷房対策にも適している。高通気メッシュ素材とスリット入りの裾により、動きやすさと涼しさを両立した。脇部分の消臭テープが汗の臭いを抑え、便利な左右ポケットも装備している。カラーは黒・紺。限定店舗のみで取り扱う。

リカバリーケアプラス 半袖チュニックメッシュ

「サイズ感が不安」「直接、肌触りを確認したい」という場合は、AOKI全国約500店舗で試着も可能。