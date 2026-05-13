ハキハキした礼儀正しい新人が入ってきた! そうそう、こういう子がいいんだよ。

一緒にがんばっていこうな! でもあれ? もしかして、意外とクセ強……?

今回は、人気漫画「#やばい後輩」から、先輩社員が一瞬で違和感を察知した新人のエピソードです。

ぜひ、このあと何が起こるのか予想してみてください。

本当にあった新人クイズ「先輩が感じた“違和感”の正体は?」

礼儀正しく、受け答えも完璧な新人社員。

先輩も「元気があっていい子そうだな」と安心しますが、ふとした瞬間、妙な違和感を覚えます。

さて、先輩が「もしかして意外とクセ強……?」と察した理由は何だったのでしょうか？

① 「靴のつま先」が刺さりそうなほど尖ってた

② 「ネクタイ」をよく見たら一万円札柄だった

③ 「後頭部」だけ剃り上げていて真っ青だった

気になる続きは、本編で確認してみてください。

・・・・・・・・・・・・・・

✅クセ者臭がプンプンするぜ……この話の気になる結末は→こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

“違和感”は小さなところから始まる

第一印象が良くても、服装や言動に“強すぎる個性”が見えると、不思議と警戒してしまうことがあります。

特に職場では、「こだわりが強そう」「扱いが難しそう」と感じるポイントが、意外と早い段階で伝わってしまうもの。見た目ひとつで、その人の空気感がにじみ出ることもあるのかもしれません。

しかしながら、今時はそういった指摘ななかなかはばかられるもの、中間管理職の苦悩は続きます。

▶というわけで、今回の答えは① 「靴のつま先」が刺さりそうなほど尖ってでした!「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編でクセ強後輩の“例のもの”をチェック!!