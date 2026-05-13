「主婦年金」の縮小が議論されているというニュースを目にし、将来の備えに不安を感じた方も多いのではないでしょうか。しかし、その仕組みを正確に説明できる人は意外と少ないのかもしれません。

そこで今回は、マイナビニュースが実施した「主婦年金(第3号被保険者制度)」に関するアンケートの結果から、見直し論が過熱する一方で「実はよくわかっていない」という、議論の土台にあるリアルな認知実態をご紹介します。

主婦年金に関する認知度の実態

認知度は6割超だが「中身」の理解には格差が

主婦年金の内容を知っているか

まず、主婦年金の内容を知っているかを聞いたところ、「詳しく知っている」(18.0%)、「なんとなく知っている」(42.8%)を合わせると、60.8%が認知している結果となりました。一方で、「名前を聞いたことはあるが詳しくは知らない」(18.6%)、「制度そのものを知らない」(20.6%)を合わせると、約4割近くの人が制度への理解があいまいなまま議論に接していることがわかります。

制度の是非以前に「よくわからない」が最多に

現在の制度をどう感じているか

現在の制度をどう感じているかという問いでは、「必要な制度だと思う」が28.1%、「一定の役割はあるが、見直しは必要だと思う」が26.8%と、存続や修正を求める声が拮抗しています。しかし、それらと並んで「正直、よくわからない」が29.4%にのぼり、最多の回答となりました。世論が「賛成」か「反対」かで真っ二つに割れる以前に、制度への確かな理解が浸透していない状況がうかがえます。

分散する論点、家事支援から不公平感まで

主婦年金に対する気持ち

主婦年金に対する気持ちを詳しく見てみると、「家事・育児・介護を支えるために必要だと思う」(30.4%)が最も多い結果となりました。その反面、「共働き世帯との不公平感がある」(20.6%)や、「将来の年金制度そのものが不安なので、それどころではない」(11.4%)といった意見もあり、論点が一つに絞られず分散しているのが現状です。

「賛成・反対」では割り切れない複雑な本音も

自由回答では、制度を完全に否定はしないものの、現状のままでは納得しがたいという、複雑な本音が集まっています。

「時代が変わりつつあり、それにあわせた制度設計により不公平感を減らし、納得性を高めないと、制度の急変は望ましくないと思う」(40代男性)



「収入の少ない独身女性と比べると、不公平感があるが、ある程度の保障は必要だと思う」(60代女性)



「永久の必要はないが期間を限定しての保証は必要だと思うので、内容の見直しは必要だと思う」(40代男性)



「一定程度の維持は必要だが、見直しすべきだと思う」(50代男性)



「人それぞれ事情が異なるので、制度の見直しのたびに不満が出るのは仕方ないと思う」(40代女性)



このように、社会の変化や不公平感に照らし合わせ、今の時代に即した「納得感のある形」へのアップデートを求める切実な声が目立っています。

理解不足のまま「不公平」という言葉だけが先行する懸念

今回の調査結果から、主婦年金の見直し議論において、制度の中身が十分に共有されていない実態が見えてきました。「主婦優遇」や「不公平」といった断片的な言葉だけが独り歩きし、制度の本来の役割や見直しの具体的な方向性が、国民一人ひとりにまで十分に届いていない可能性があります。今後は、正確な情報共有に基づいた、より本質的な議論が求められそうです。

主婦年金に関するアンケート

調査時期:2026年4月29日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:306名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

