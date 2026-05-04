2026年4月から導入された自転車の「交通反則通告制度(青切符)」。危険な走行に対する抑止力として期待が集まる一方で、日々の交通事情に照らし合わせると「ルールだけでは解決しない」という複雑な本音も見え隠れする。

今回はマイナビニュース会員310名を対象に、自転車の青切符が安全対策としてどこまで有効に機能するかを調査した。制度への期待感と、実効性を高めるために欠かせない課題について、利用者のリアルな視点を紹介する。

7割超が支持する「罰則による抑止力」への高い期待

安全対策としての有効性について

安全対策としての有効性について、「とても有効だと思う」(15.5%)と「ある程度有効だと思う」(57.6%)を合わせると、全体の7割を超える人々が肯定的な評価を示した。危険な走行や自分勝手なマナーが散見される現状を背景に、公的な罰則がもたらす強制力の向上に期待を寄せる層は厚い。

一方で、「あまり有効だと思わない」(21.2%)や「まったく有効だと思わない」(5.7%)とする回答も約3割存在した。これらは制度そのものへの反対というより、現行のインフラや周知不足の状態では、罰則を設けても実態が伴わないのではないかという冷静な分析が反映されている。

危険運転の撲滅を願う「早期導入」賛成派の意見

自由回答では、賛成派から「逆走や信号無視を平気でする自転車が多すぎるので、今回の厳罰化は当然」「事故が起きてからでは遅い。もっと早く導入して、自転車側の意識を根底から変えるべきだ」といった、安全確保のために厳格な取り締まりを求める声が相次いだ。

しかし、実効性を不安視する側からは「歩行者も車も多く、どこを走れば安全なのか場所によってバラバラ。ルールを課す前に、まず道路整備が先ではないか」との指摘が目立った。また、「歩道と車道の使い分けが現実に合っていない」との声もあり、何が具体的に違反なのか基準が浸透していない状態で取り締まれば、現場が混乱するだけといった、ハード・ソフト両面での準備不足を指摘する意見が寄せられた。

「必要性はわかるが環境もセットで」生活者が求める実効性

調査を通じて浮き彫りになったのは、罰則化そのものへの反対ではなく「やるからには機能する形にしてほしい」という切実な願いだ。危険運転を減らす必要性は十分に認識されているが、それを支える安全な走行環境や正しいルールの浸透が伴って初めて、青切符は真の意味での「安全対策」になり得るといえる。

「自転車の青切符」に関するアンケート

調査時期: 2026年4月14日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 310人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

