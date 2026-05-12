JリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票結果＆ユニフォーム発表会見がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。

ファン・サポーターによる総得票数は、12,745,319票。全60クラブから94名の選手が選出された。J1最多は早川友基（鹿島アントラーズ）、J2最多は土居聖真（モンテディオ山形）。監督のJ1最多は鬼木達監督（鹿島アントラーズ）、J2最多は槙野智章監督（藤枝MYFC）だった。

会見にはJ1EASTから西川周作（浦和レッズ）と古賀太陽（柏レイソル）、J1WESTから荒木隼人（サンフレッチェ広島）、J2・J3EAST-Aから田中パウロ淳一（栃木シティ）、EAST-Bから泉柊椰（RB大宮アルディージャ）、WEST-Aから藤原奏哉（アルビレックス新潟）、WEST-Bから泉森涼太と西澤健太（サガン鳥栖）が登壇した。

今回のオールスターでは、現在行われている明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域ラウンドでしのぎを削り合う選手たちが同じチームで共闘する。荒木は「いつもはライバルですが、オールスターでは同じチームなので、サポーターにとっても仲良く応援できるいい日になる」と期待を寄せている。古賀は鹿島アントラーズの鈴木優磨、西澤は大分トリニータに清武弘嗣の名前を挙げ、共闘を心待ちにした。またSNSでも毎回話題を呼ぶゴールパフォーマンスについて、パウロは「6月に流行ったものを取り入れて、サッカーを知らない人にも届けたい」と意気込み「団体芸をみんなでやりたい」と宣言した。

今大会で着用するユニフォームはオフィシャルユニフォームパートナーの株式会社ユニクロが手掛ける。フィールドプレイヤーは“墨流し”、GKは“市松模様”から着用を得たユニフォームをお披露目した。ユニフォームはJリーグオンラインストア、ユニクロオンラインストア、当日会場で購入することができる。

JリーグオールスターDAZNカップは、6月13日（土）にMUFGスタジアムにて行われる。当日は10時に開門。豊富なスタジアムグルメ出展やマスコット大集合企画など、一日を通して楽しめるイベントとなっている。