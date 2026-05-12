　Jリーグは12日、JリーグオールスターDAZNカップに出場する選手および監督のファン・サポーター投票結果を発表した。

　JリーグオールスターDAZNカップは、2026年6月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）にて開催される。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は実に17年ぶり。新シーズン移行を前に、現在開催中の特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっている。

　同大会に出場する選手は、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンより選出される。ファン・サポーター投票は、フィールドプレイヤーのうち得票数1位の選手に加えて、得票数1位を除いた各ポジションの上位選手（GK1名・DF3名・MF4名・FW2名）が選ばれる。ここまでで選出がなかったクラブからは、同クラブ内の得票数1位の選手がメンバー入りする。なお、ファン・サポーター投票、表彰選考委員会、ポジションバランスなどを考慮して、Jリーグ推薦での追加選出も予定されている。最終的なメンバーは、5月下旬の発表予定だ。

　当日は、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結し、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突。全7試合が予定されており、前後半ではなく1試合30分制。なお、3位・5位決定戦は20分制（前後半なし）となっている。

　今回、そんなJリーグオールスターDAZNカップに出場する選手および監督の、ファン・サポーター投票の結果が発表された。最終的なファン・サポーター投票の総得票数は12,745,319票。全60クラブから、計94名の選手が選出された。

　選手の最多得票者は、J1全体では鹿島アントラーズに所属するGK早川友基（217,016票）、J2・J3全体ではモンテディオ山形に所属するMF土居聖真（50,195票）。また、監督の最多得票者は、J1全体では鹿島を率いる鬼木達監督（234,917票）、J2・J3全体では藤枝MYFCを率いる槙野智章監督（52,467票）となった。

　J1の地域リーグラウンドEASTにおいては、優勝に王手をかけた鹿島から、早川を筆頭に、DF植田直通、FW鈴木優磨、そして鬼木監督が選出。鈴木優磨に関しては、フィールドプレイヤーの得票数1位に輝いた。得票数は184,433票と発表されている。

　J1の地域リーグラウンドWESTでは、首位に立つ名古屋グランパスよりDF藤井陽也、MF稲垣祥、そしてミハイロ・ペトロヴィッチ監督が選ばれた。フィールドプレイヤーの得票数1位は、ガンバ大阪に所属するDF中谷進之介で、得票数は81,165票となった。

　また、J2・J3の地域リーグラウンドEAST－Bでは、福島ユナイテッドFCで活躍する“キング”ことFW三浦知良が選出されている。

　なお、ファン・サポーター投票結果によりJリーグオールスターDAZNカップの出場が内定した選手の中で、今月15日に発表されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された場合は、JリーグオールスターDAZNカップには出場できない。

　今回発表された、ファン・サポーター投票の最終結果は下記の通り。

◆J1ファン・サポーター投票最終結果

◼︎フィールドプレイヤー上位1位
▼EAST
FW　鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

▽WEST
DF　中谷進之介（ガンバ大阪）

◼︎ポジション別上位
▼EAST
GK1位　早川友基（鹿島アントラーズ）
DF1位　植田直通（鹿島アントラーズ）
DF2位　古賀太陽（柏レイソル）
DF3位　角田涼太朗（横浜F・マリノス）
MF1位　佐藤龍之介（FC東京）
MF2位　森田晃樹（東京ヴェルディ）
MF3位　脇坂泰斗（川崎フロンターレ）
MF4位　小泉佳穂（柏レイソル）
FW1位　谷村海那（横浜F・マリノス）
FW2位　細谷真大（柏レイソル）

▽WEST
GK1位　東口順昭（ガンバ大阪）
DF1位　藤井陽也（名古屋グランパス）
DF2位　福田心之助（京都サンガF.C.）
DF3位　荒木隼人（サンフレッチェ広島）
MF1位　稲垣祥（名古屋グランパス）
MF2位　マテウス・ブエノ（清水エスパルス）
MF3位　江坂任（ファジアーノ岡山）
MF4位　香川真司（セレッソ大阪）
FW1位　宇佐美貴史（ガンバ大阪）
FW2位　ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

◼︎クラブ内得票1位
▼EAST
GK　谷晃生（FC町田ゼルビア）
GK　西川周作（浦和レッズ）
MF　姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）
FW　渡邉新太（水戸ホーリーホック）

▽WEST
MF　マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）
MF　見木友哉（アビスパ福岡）
FW　大迫勇也（ヴィッセル神戸）

監督得票上位2位
※1位は監督、2位はコーチを担当
▼EAST
1位　鬼木達（鹿島アントラーズ）
2位　リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）

▽WEST
1位　イェンス・ウィッシング（ガンバ大阪）
2位　ミハイロ・ペトロヴィッチ（名古屋グランパス）

◆J2・J3ファン・サポーター投票最終結果

◼︎フィールドプレイヤー上位1位
▼EAST－A
MF　土居聖真（モンテディオ山形）

▼EAST－B
FW　泉柊椰（RB大宮アルディージャ）

▽WEST－A
MF　藤原奏哉（アルビレックス新潟）

▽WEST－B
MF　西澤健太（サガン鳥栖）

◼︎ポジション別上位
▼EAST－A
GK1位　林彰洋（ベガルタ仙台）
DF1位　袴田裕太郎（湘南ベルマーレ）
DF2位　細井響（横浜FC）
DF3位　新保海鈴（横浜FC）
MF1位　氣田亮真（モンテディオ山形）
MF2位　岩渕弘人（ベガルタ仙台）
MF3位　石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
MF4位　藤井智也（湘南ベルマーレ）
FW1位　ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形）
FW2位　小林心（ベガルタ仙台）

▼EAST－B
GK1位　田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）
DF1位　西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）
DF2位　関口凱心（RB大宮アルディージャ）
DF3位　小田逸稀（松本山雅FC）
MF1位　村越凱光（松本山雅FC）
MF2位　深澤祐太（松本山雅FC）
MF3位　角昂志郎（ジュビロ磐田）
MF4位　川合徳孟（ジュビロ磐田）
FW1位　杉本健勇（RB大宮アルディージャ）
FW2位　三浦知良（福島ユナイテッドFC）

▽WEST－A
GK1位　バウマン（アルビレックス新潟）
DF1位　山田奈央（徳島ヴォルティス）
DF2位　梅木怜（FC今治）
DF3位　岡本將成（カターレ富山）
MF1位　亀田歩夢（カターレ富山）
MF2位　チョン・ウヨン（カターレ富山）
MF3位　岩尾憲（徳島ヴォルティス）
MF4位　梶浦勇輝（FC今治）
FW1位　マテウス・モラエス（アルビレックス新潟）
FW2位　ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）

▽WEST－B
GK1位　泉森涼太（サガン鳥栖）
DF1位　吉田真那斗（大分トリニータ）
DF2位　岩下航（ロアッソ熊本）
DF3位　喜岡佳太（レノファ山口FC）
MF1位　清武弘嗣（大分トリニータ）
MF2位　嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC）
MF3位　吉尾虹樹（鹿児島ユナイテッドFC）
MF4位　髙橋大悟（ギラヴァンツ北九州）
FW1位　キム・ヒョンウ（大分トリニータ）
FW2位　河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）

◼︎クラブ内得票1位
▼EAST－A
GK　山田元気（ブラウブリッツ秋田）
DF　柳育崇（栃木SC）
MF　杉本蓮（SC相模原）
FW　田中パウロ淳一（栃木シティ）
FW　中島大嘉（ザスパ群馬）
FW　澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）

▼EAST－B
GK　佐々木雅士（いわきFC）
GK　河田晃兵（ヴァンフォーレ甲府）
GK　セランテス（FC岐阜）
MF　浅倉廉（藤枝MYFC）
MF　藤川虎太朗（AC長野パルセイロ）

▽WEST－A
GK　猪瀬康介（高知ユナイテッドSC）
GK　今村勇介（カマタマーレ讃岐）
DF　田中恵太（FC大阪）
MF　日野翔太（愛媛FC）
MF　森田凜（奈良クラブ）
FW　パトリック（ツエーゲン金沢）

▽WEST－B
GK　佐藤久弥（FC琉球）
GK　櫛引政敏（レイラック滋賀FC）
MF　矢島慎也（ガイナーレ鳥取）
FW　土信田悠生（テゲバジャーロ宮崎）

監督得票上位2位
※1位は監督、2位はコーチを担当
▼EAST－A
1位　横内昭展（モンテディオ山形）
2位　森山佳郎（ベガルタ仙台）

▼EAST－B
1位　槙野智章（藤枝MYFC）
2位　宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）

▽WEST－A
1位　船越優蔵（アルビレックス新潟）
2位　安達亮（カターレ富山）

▽WEST－B
1位　村主博正（鹿児島ユナイテッドFC）
2位　四方田修平（大分トリニータ）