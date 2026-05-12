Jリーグは12日、JリーグオールスターDAZNカップに出場する選手および監督のファン・サポーター投票結果を発表した。

JリーグオールスターDAZNカップは、2026年6月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）にて開催される。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は実に17年ぶり。新シーズン移行を前に、現在開催中の特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっている。

同大会に出場する選手は、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンより選出される。ファン・サポーター投票は、フィールドプレイヤーのうち得票数1位の選手に加えて、得票数1位を除いた各ポジションの上位選手（GK1名・DF3名・MF4名・FW2名）が選ばれる。ここまでで選出がなかったクラブからは、同クラブ内の得票数1位の選手がメンバー入りする。なお、ファン・サポーター投票、表彰選考委員会、ポジションバランスなどを考慮して、Jリーグ推薦での追加選出も予定されている。最終的なメンバーは、5月下旬の発表予定だ。

当日は、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結し、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突。全7試合が予定されており、前後半ではなく1試合30分制。なお、3位・5位決定戦は20分制（前後半なし）となっている。

今回、そんなJリーグオールスターDAZNカップに出場する選手および監督の、ファン・サポーター投票の結果が発表された。最終的なファン・サポーター投票の総得票数は12,745,319票。全60クラブから、計94名の選手が選出された。

選手の最多得票者は、J1全体では鹿島アントラーズに所属するGK早川友基（217,016票）、J2・J3全体ではモンテディオ山形に所属するMF土居聖真（50,195票）。また、監督の最多得票者は、J1全体では鹿島を率いる鬼木達監督（234,917票）、J2・J3全体では藤枝MYFCを率いる槙野智章監督（52,467票）となった。

J1の地域リーグラウンドEASTにおいては、優勝に王手をかけた鹿島から、早川を筆頭に、DF植田直通、FW鈴木優磨、そして鬼木監督が選出。鈴木優磨に関しては、フィールドプレイヤーの得票数1位に輝いた。得票数は184,433票と発表されている。

J1の地域リーグラウンドWESTでは、首位に立つ名古屋グランパスよりDF藤井陽也、MF稲垣祥、そしてミハイロ・ペトロヴィッチ監督が選ばれた。フィールドプレイヤーの得票数1位は、ガンバ大阪に所属するDF中谷進之介で、得票数は81,165票となった。

また、J2・J3の地域リーグラウンドEAST－Bでは、福島ユナイテッドFCで活躍する“キング”ことFW三浦知良が選出されている。

なお、ファン・サポーター投票結果によりJリーグオールスターDAZNカップの出場が内定した選手の中で、今月15日に発表されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された場合は、JリーグオールスターDAZNカップには出場できない。

今回発表された、ファン・サポーター投票の最終結果は下記の通り。

◆J1ファン・サポーター投票最終結果

◼︎フィールドプレイヤー上位1位

▼EAST

FW 鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

▽WEST

DF 中谷進之介（ガンバ大阪）

◼︎ポジション別上位

▼EAST

GK1位 早川友基（鹿島アントラーズ）

DF1位 植田直通（鹿島アントラーズ）

DF2位 古賀太陽（柏レイソル）

DF3位 角田涼太朗（横浜F・マリノス）

MF1位 佐藤龍之介（FC東京）

MF2位 森田晃樹（東京ヴェルディ）

MF3位 脇坂泰斗（川崎フロンターレ）

MF4位 小泉佳穂（柏レイソル）

FW1位 谷村海那（横浜F・マリノス）

FW2位 細谷真大（柏レイソル）

▽WEST

GK1位 東口順昭（ガンバ大阪）

DF1位 藤井陽也（名古屋グランパス）

DF2位 福田心之助（京都サンガF.C.）

DF3位 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

MF1位 稲垣祥（名古屋グランパス）

MF2位 マテウス・ブエノ（清水エスパルス）

MF3位 江坂任（ファジアーノ岡山）

MF4位 香川真司（セレッソ大阪）

FW1位 宇佐美貴史（ガンバ大阪）

FW2位 ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

◼︎クラブ内得票1位

▼EAST

GK 谷晃生（FC町田ゼルビア）

GK 西川周作（浦和レッズ）

MF 姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

FW 渡邉新太（水戸ホーリーホック）

▽WEST

MF マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

MF 見木友哉（アビスパ福岡）

FW 大迫勇也（ヴィッセル神戸）

監督得票上位2位

※1位は監督、2位はコーチを担当

▼EAST

1位 鬼木達（鹿島アントラーズ）

2位 リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）

▽WEST

1位 イェンス・ウィッシング（ガンバ大阪）

2位 ミハイロ・ペトロヴィッチ（名古屋グランパス）

◆J2・J3ファン・サポーター投票最終結果

◼︎フィールドプレイヤー上位1位

▼EAST－A

MF 土居聖真（モンテディオ山形）

▼EAST－B

FW 泉柊椰（RB大宮アルディージャ）

▽WEST－A

MF 藤原奏哉（アルビレックス新潟）

▽WEST－B

MF 西澤健太（サガン鳥栖）

◼︎ポジション別上位

▼EAST－A

GK1位 林彰洋（ベガルタ仙台）

DF1位 袴田裕太郎（湘南ベルマーレ）

DF2位 細井響（横浜FC）

DF3位 新保海鈴（横浜FC）

MF1位 氣田亮真（モンテディオ山形）

MF2位 岩渕弘人（ベガルタ仙台）

MF3位 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

MF4位 藤井智也（湘南ベルマーレ）

FW1位 ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形）

FW2位 小林心（ベガルタ仙台）

▼EAST－B

GK1位 田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）

DF1位 西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）

DF2位 関口凱心（RB大宮アルディージャ）

DF3位 小田逸稀（松本山雅FC）

MF1位 村越凱光（松本山雅FC）

MF2位 深澤祐太（松本山雅FC）

MF3位 角昂志郎（ジュビロ磐田）

MF4位 川合徳孟（ジュビロ磐田）

FW1位 杉本健勇（RB大宮アルディージャ）

FW2位 三浦知良（福島ユナイテッドFC）

▽WEST－A

GK1位 バウマン（アルビレックス新潟）

DF1位 山田奈央（徳島ヴォルティス）

DF2位 梅木怜（FC今治）

DF3位 岡本將成（カターレ富山）

MF1位 亀田歩夢（カターレ富山）

MF2位 チョン・ウヨン（カターレ富山）

MF3位 岩尾憲（徳島ヴォルティス）

MF4位 梶浦勇輝（FC今治）

FW1位 マテウス・モラエス（アルビレックス新潟）

FW2位 ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）

▽WEST－B

GK1位 泉森涼太（サガン鳥栖）

DF1位 吉田真那斗（大分トリニータ）

DF2位 岩下航（ロアッソ熊本）

DF3位 喜岡佳太（レノファ山口FC）

MF1位 清武弘嗣（大分トリニータ）

MF2位 嵯峨理久（鹿児島ユナイテッドFC）

MF3位 吉尾虹樹（鹿児島ユナイテッドFC）

MF4位 髙橋大悟（ギラヴァンツ北九州）

FW1位 キム・ヒョンウ（大分トリニータ）

FW2位 河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）

◼︎クラブ内得票1位

▼EAST－A

GK 山田元気（ブラウブリッツ秋田）

DF 柳育崇（栃木SC）

MF 杉本蓮（SC相模原）

FW 田中パウロ淳一（栃木シティ）

FW 中島大嘉（ザスパ群馬）

FW 澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）

▼EAST－B

GK 佐々木雅士（いわきFC）

GK 河田晃兵（ヴァンフォーレ甲府）

GK セランテス（FC岐阜）

MF 浅倉廉（藤枝MYFC）

MF 藤川虎太朗（AC長野パルセイロ）

▽WEST－A

GK 猪瀬康介（高知ユナイテッドSC）

GK 今村勇介（カマタマーレ讃岐）

DF 田中恵太（FC大阪）

MF 日野翔太（愛媛FC）

MF 森田凜（奈良クラブ）

FW パトリック（ツエーゲン金沢）

▽WEST－B

GK 佐藤久弥（FC琉球）

GK 櫛引政敏（レイラック滋賀FC）

MF 矢島慎也（ガイナーレ鳥取）

FW 土信田悠生（テゲバジャーロ宮崎）

監督得票上位2位

※1位は監督、2位はコーチを担当

▼EAST－A

1位 横内昭展（モンテディオ山形）

2位 森山佳郎（ベガルタ仙台）

▼EAST－B

1位 槙野智章（藤枝MYFC）

2位 宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）

▽WEST－A

1位 船越優蔵（アルビレックス新潟）

2位 安達亮（カターレ富山）

▽WEST－B

1位 村主博正（鹿児島ユナイテッドFC）

2位 四方田修平（大分トリニータ）