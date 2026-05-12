アルゼンチンサッカー協会（AFA）は11日、同国代表のFIFAワールドカップ2026予備登録メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めたアルゼンチン代表。開幕まで約1カ月となった本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目の連覇を目指す。

本大会メンバー26名の発表に先立ち、AFAは国際サッカー連盟（FIFA）に提出した予備登録メンバー55名を公開。6大会連続の出場が期待されている38歳のリオネル・メッシ（インテル／マイアミ）が名を連ねたほか、リオネル・スカローニ監督はエミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）やアレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）らを順当に選出した。

一方、国際Aマッチ通算40キャップを誇るパウロ・ディバラ（ローマ／イタリア）はメンバー外となっている。今回発表されたメンバー55名の顔ぶれは以下の通り。

▼GK

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）

フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス／イングランド）

ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）

サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）

▼DF

アグスティン・ギアイ（パルメイラス／ブラジル）

ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドドリード／スペイン）

ニコラス・カパルド（ハンブルガーSV／ドイツ）

ケヴィン・マック・アリスター（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）

ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）

マルコス・セネシ（ボーンマス）

リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）

ヘルマン・ペッセージャ（リーベル・プレート）

レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ラウタロ・ディ・ロロ（ボカ・ジュニオルス）

ザイド・ロメロ（ヘタフェ／スペイン）

ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）

マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）

ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）

▼MF

マクシモ・ペローネ（コモ／イタリア）

レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）

ギド・ロドリゲス（バレンシア／スペイン）

アニバル・モレノ（リーベル・プレート）

ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニオルス）

アラン・バレラ（ポルト／ポルトガル）

エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）

エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）

ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）

ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ／イングランド）

バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）

▼FW

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）

ニコラス・パス（コモ／イタリア）

フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）

ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

トマス・アランダ（ボカ・ジュニオルス）

ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー／イングランド）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

マティアス・スーレ（ローマ／イタリア）

クラウディオ・エチェベリ（ジローナ／スペイン）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ／ポルトガル）

サンティアゴ・カストロ（ボローニャ／イタリア）

ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）

ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

マテオ・ペレグリーノ（パルマ・カルチョ／イタリア）